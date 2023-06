Motorola annonce ses nouveaux pliants : le Razr40 ultra et le Razr40

Motorola frappe un grand coup sur la concurrence avec l'annonce de ses nouveaux smartphones pliants : les Rarz40 et Razr40 ultra.

Motorola dévoile son nouveau smartphone premium pliant avec l’écran externe le plus grand du marché : le razr40 ultra. Tandis que le Razr40 se veut plutôt un concurrent direct au Flip3 de Samsung à un prix en dessous des 900 euros.

Le nouveau razr40 ultra possède un large écran OLED de 3,6 pouces haute résolution avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Très pratique, les interactions sont optimisées avec les applications et la barre de notification. Les fonds d’écrans, polices, etc. sont entièrement personnalisables selon ses envies. Son écran externe, permet d’accéder à l’essentiel sans même avoir à ouvrir le téléphone. Ce dernier possède un espace suffisant pour répondre facilement à un message, prendre un selfie ou se tenir informé des notifications. Lorsqu’une application est lancée, elle peut s’afficher de deux manières : il suffit de toucher et de glisser n’importe où dans la barre de notification pour consulter ses mises à jour. L’affichage est personnalisé pour les applications moto avec un positionnement adaptatif de l’appareil photo en fonction de l’écran.

Le razr40 ultra est doté d’un écran de 6,9 pouces P-OLED FHD+. Le taux de rafraichissement de l’écran s’adapte et peut aller de 1 Hz à 165 Hz. Il possède également un double capteurs photo de 12 Mpx couplé à 13 Mpx. Le razr40 ultra déplié présente un capteur frontal de 32 Mpx dédié aux selfies. Côté puissance, Le razr40 ultra possède un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Motorola razr40 ultra est disponible en noir, bleu glacier et Viva Magenta au prix public conseillé de 1 199 € en juin 2023. Celui-ci comporte une coque de protection transparente et un chargeur filaire de 33 W. Du 1er juin au 16 juillet 2023 inclus, pour tout achat d’un razr40 ultra dans les enseignes participantes, une Tabll Plus de Lenovo est offerte.

Razr40

Le Razr 40 lui propose des specs en dessous avec un Snapdragon 7 Gen 1 mais toujours 8 Go de mémoire vive et 256 de stockage. L’écran extérieure est beaucoup plus petit et permettra de lire les notifications mais pas forcément d’interagir autant qu’avec son grand frère. Il sera disponible fin juin pour 899 €.