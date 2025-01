Moonbuddy : un charmant dispositif de respiration guidée pour apaiser votre enfant

Moonbuddy, un charmant dispositif qui guide la respiration, est l'outil idéal pour aider votre enfant à se détendre et à se calmer après une journée bien remplie.

Tl;dr Moonbird lance une version enfants de son dispositif de respiration anti-stress, Moonbuddy.

Moonbuddy offre une expérience sans écran avec quatre modes de respiration différents.

Controversé pour son prix, Moonbuddy pourrait néanmoins être un outil précieux pour aider les enfants à gérer le stress.

La marque de bien-être Moonbird innove pour les enfants

La marque de bien-être Moonbird a toujours été reconnue pour sa volonté de promouvoir des moyens innovants pour gérer le stress. Lors du CES 2025, elle a surpris en lançant une version enfants de son dispositif de respiration anti-stress. Baptisé Moonbuddy, cet adorable petit appareil, conçu comme un calme compagnon, est destiné à aider les enfants à ralentir et à se détendre.

Un outil ludique et sans écran

Présenté dans une coque en silicone en forme d’animal, Moonbuddy propose une approche tactile des exercices de respiration. À l’instar d’un jouet, il est conçu pour être posé dans les mains de l’enfant. On le met en marche en appuyant sur un bouton situé à l’arrière et il offre quatre modes de respiration différents, allant de 6 à 10,5 respirations par minute. Pour guider l’enfant, le « ventre » de l’appareil se gonfle et se dégonfle doucement au rythme de la respiration sélectionnée. Autre point fort de Moonbuddy : l’absence d’écran. Contrairement à la version pour adultes, cet outil est entièrement dénué d’application.

Un coût qui fait débat

Moonbuddy est vendu avec une seule housse, disponible en version oiseau ou ours. Pour acquérir cet outil, il faudra débourser 89 dollars, un prix qui pourrait freiner certains acheteurs. Néanmoins, la marque envisage de proposer d’autres designs d’animaux à l’avenir. Il reste donc à espérer que ces accessoires pourront être achetés séparément.

Un outil précieux pour la gestion du stress chez les enfants

Si le prix de Moonbuddy peut faire débat, son utilité est indéniable. Le stress n’épargne pas les enfants et la respiration contrôlée peut être un outil précieux pour les aider à apaiser leurs angoisses. Cependant, il n’est pas toujours facile de les faire se concentrer sur de tels exercices. C’est ici que Moonbuddy, malgré son prix, pourrait se révéler un outil précieux, rendant ces exercices plus accessibles et plus ludiques.