« Mode Vacances » sur Google Home : découvrez ses fonctionnalités

Programmez vos appareils domotiques pour qu'ils s'allument et s'éteignent de manière aléatoire et automatique. Cette organisation imprévisible de vos équipements peut ajouter une couche supplémentaire de sécurité à votre maison. Vous êtes prêt à franchir ce pas vers une maison plus intelligente et sécurisée ?

Tl;dr Google Home app développe un « Mode Vacances » pour contrôler aléatoirement les appareils domestiques intelligents.

Cette fonctionnalité pourrait simuler la présence des occupants lorsqu’ils sont absents.

La fonctionnalité n’est pas encore totalement opérationnelle et présente quelques erreurs.

Elle pourrait donner un coup de pouce nécessaire à la plateforme Google Home.

Un pas de plus vers la maison intelligente avec le « Mode Vacances »

La plateforme Google Home, offrant un éventail d’appareils intelligents pour la maison, est sur le point d’intégrer une nouvelle fonctionnalité à son application : le « Mode Vacances ». Cette option, repérée par Android Authority, pourrait donner à votre maison l’apparence d’être habitée en votre absence, en contrôlant aléatoirement vos appareils intelligents.

Une présence simulée pour plus de sécurité

La sécurité de votre domicile est une préoccupation majeure lors de vos absences prolongées. Avec le « Mode Vacances », Google Home propose une solution innovante pour pallier ce problème. En effet, l’application peut détecter votre absence grâce à la localisation de votre téléphone et aux capteurs intégrés dans ses appareils domestiques intelligents. Elle déclenche alors une série de tâches prédéfinies, comme l’abaissement du thermostat ou l’extinction des lumières.

Mais le « Mode Vacances » va plus loin : pendant vos absences prolongées, vos appareils peuvent être déclenchés de manière aléatoire tout au long de la journée. Cela pourrait se traduire par l’ouverture ou la fermeture de vos volets intelligents, la diffusion de musique via vos haut-parleurs intelligents, ou l’ajustement de vos lumières intelligentes.

Une fonctionnalité encore en développement

Malgré son potentiel, le « Mode Vacances » de Google Home n’est pas encore complètement opérationnel. Les utilisateurs qui tentent d’accéder à cette fonctionnalité rencontrent actuellement des erreurs. De plus, aucune trace de cette option n’apparaît pour l’instant dans la section « Routines du foyer » du menu « Automatisation ».

Néanmoins, cette fonctionnalité tant attendue pourrait offrir un nouveau souffle à la plateforme Google Home, en renforçant son attractivité et sa pertinence dans le paysage des technologies domestiques intelligentes.