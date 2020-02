Mobile World Congress 2020 : la GSMA annule le salon à cause de la menace du coronavirus

Pour la première fois de son histoire, le congrès mondial de la téléphonie mobile organisé par la GSMA est annulé.

Alors que des sociétés comme TCL, Ericsson, LG, Intel, Nvidia, Facebook, Vivo, Sony, Amazon ou encore Nokia ont annoncé tour à tour leur non-participation à l’édition 2020 du Mobile World Congress, John Hoffman, le CEO de la GSMA (association qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers 220 pays du monde), a officiellement annoncé que le célèbre salon devant se dérouler du 24 au 27 février prochain à Barcelone n’aura finalement pas lieu cette année : “Compte tenu de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC 2020 parce que les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, rendent impossible la tenue de l’événement. Les officiels de la ville hôte respectent et comprennent cette décision. La GSMA et les officiels de la ville hôte continueront à travailler à l’unisson et à se soutenir mutuellement pour lA MWC Barcelone 2021 et les éditions futures. En ce moment, nos pensées vont aux personnes touchées en Chine et dans le monde entier.”

Les marques vont quand même tenir des conférences dans le cadre du MWC 2020

Malgré l’annulation de l’événement phare dédié à la téléphonie mobile, des fabricants comme Xiaomi et Oppo ont bien l’intention de dévoiler leurs prochaines nouveautés par le biais d’une conférence de presse, contrairement à Vivo qui a décidé de revoir ses plans (reveal du smartphone Apex 2020). Il n’est pas impossible que d’autres marques annoncent des produits inédits d’ici les prochains jours sans se rendre à la Fira de Barcelone, l’une des plus importantes institutions européennes d’organisation d’événements professionnels.

L’annulation du MWC 2020 va faire mal à Barcelone

“Une annulation du salon mondial du mobile serait traumatisante pour la ville, c’est le point culminant de l’année. Ce sont quatre jours de congrès au complet, à refuser des demandes et avec les tarifs les plus élevés de l’année. Il n’y a pas d’autre semaine comme celle-là“, les propos d’Ignacio Arias, directeur de l’hôtel AC Som Marriot (situé à deux pas du site où le congrès a lieu chaque année), datent de seulement quelques heures et en avant l’annonce officielle de la GSMA. Hôteliers, restaurateurs ou encore chauffeurs redoutaient cette annonce… Malheureusement, le MWC 2020 est annulé et va forcément impacter les recettes touristiques de la ville.