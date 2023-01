Minecraft Legends apportera action et stratégie le 18 avril prochain

Minecraft Legends s'offre enfin une date de sortie précise. Rendez-vous le 18 avril 2023 pour jouer stratégique en mode attaque/défense.

La licence Minecraft est ce que l’on pourrait facilement qualifier de poule aux œufs d’or. Le jeu a fait la fortune de Mojang Studios et de ses fondateurs, en particulier Markus Persson, et depuis le rachat de la franchise par Microsoft, la situation n’a pas changé. Le géant américain a de grands projets pour autour de cet univers bac à sable. L’un d’entre eux vient d’être daté, pour le plus grand bonheur des fans.

Minecraft Legends est un futur jeu de stratégie et d’action développé par Mojang Studios et Blackbird Interactive, il est édité par Xbox Game Studios. Aujourd’hui, nous apprenons qu’il sortira sur Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 18 avril prochain.

Comme son nom l’indique, c’est un spin-off de Minecraft, une version moderne de la stratégie si bien connue aujourd’hui d’un jeu comme Warcraft, pourrait-on dire. L’objectif du joueur est de protéger sa base et de détruire celle des ennemis. Minecraft Legends proposera une campagne en ligne en mode coopération ainsi qu’un mode multijoueur compétitif, comme il fallait s’y attendre.

Et à en juger par le tout récent trailer mis à disposition sur la chaîne YouTube Minecraft, l’ensemble paraît suffisamment attrayant pour tenter des joueurs qui n’auraient jamais vraiment compris quoi faire dans le jeu original Minecraft.

Rendez-vous donc le 18 avril prochain, sur la plateforme de votre choix, pour des attaques/défenses tous plus épiques les uns que les autres. Nul doute que nous découvrirons des stratégies totalement folles. Il ne fait aucun doute non plus que nous aurons davantage de détails d’ici à la sortie du jeu. D’ici là, un peu de patience !