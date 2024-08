Minecraft et Lush s’allient pour une collection exclusive !

Minecraft et Lush s'unissent pour motiver leurs adeptes à créer des instants de tranquillité grâce à une gamme de 13 articles frais et artisanaux, arborant les couleurs du célèbre jeu.

Alors que le phénomène mondial Minecraft fête son 15ème anniversaire, une surprenante collaboration voit le jour avec la célèbre marque de cosmétiques Lush. Interpeller les fans en unissant les mondes numériques et physiques à travers une gamme de produits est au cœur de cette innovation.

La collection Lush x Minecraft, un lien entre deux mondes

Vous vous rappelez sans doute de la collection Lush avec Mario ou avec les Tortues Ninja. Aujourd’hui, cette nouvelle initiative risque fortement de vous captiver aussi. En effet, Lush et Minecraft s’associent pour créer des produits directement inspirés des célèbres blocs, créatures et outils de l’Overworld de Minecraft.

Des produits cosmétiques ludiques

Au cœur de cette collaboration se trouve une gamme de « blocs de bombes de bain ». Il s’agit d’une combinaison astucieuse des produits emblématiques de Lush avec les éléments légendaires de Minecraft. Pour ceux qui privilégient la douche au bain, Lush propose également un trio de bombes de douche inspirées des créatures les plus célèbres de Minecraft : L’Enderman, le Creeper et le Skeleton.

Une expérience immersive dans Minecraft

En plus de cette collection, Lush fait son apparition dans Minecraft: Bedrock Edition pour la première fois pour offrir aux joueurs une expérience encore plus immersive. Les joueurs ont désormais la possibilité de fabriquer leurs propres bombes de bain dans le jeu, ajoutant une touche de magie à leurs aventures numériques. De plus, ils peuvent personnaliser leurs avatars avec un article de caractère gratuit : la « Serviette Quaky Clean », présentée avec un adorable canard de bain en caoutchouc jaune.

Soyez curieux et découvrez la collection complète sur le site de Lush. Cette collaboration démontre une fois de plus comment le monde numérique et physique peuvent s’entremêler de façon créative et ludique.