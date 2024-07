Lush lance une collection exclusive inspirée des Tortues Ninja

Une nouvelle collection Lush inspirée des Tortues Ninja succède à celle de Mario, une initiative qui ravira sans doute les amateurs de la saga.

TL;DR Lush lance une nouvelle collection en hommage aux Tortues Ninja.

Les produits proposés sont majoritairement sans plastique.

La collection est disponible en ligne et prochainement en boutiques.

Les Tortues Ninja débarquent dans nos salles de bain avec Lush

Nous connaissions déjà la collection Mario, c’est maintenant au tour des Tortues Ninja d’être mis en lumière par la célèbre marque de cosmétiques Lush. Une nouvelle collection mettant à l’honneur nos héros à carapace préférés a été lancée pour la saison estivale. Le point d’orgue de cette gamme ? Un fort accent mis sur l’écologie, avec une majorité de produits présentés sans plastique, en signe de respect pour les océans, habitat naturel des tortues.

Une gamme parfumée et écoresponsable

Rebecca Jenkins, vice-présidente Consumer Products chez Paramount, s’est dite “ravie de voir Lush s’associer une fois de plus pour une collection exclusive, avec des produits vraiment uniques, notamment avec une réduction de l’usage de plastique à usage unique ”. Au programme de cette collection : des bombes de bain, des produits pour le corps, des produits pour cheveux et de quoi divertir toute la famille. Les célèbres bombes de bain aux effigies des quatre héros sont notamment disponibles, ainsi que du shampoing solide.

Dans cette collection spéciale, l’idée est de dire adieu au plastique et bonjour aux produits solides. Presque tous les produits sont présentés sans emballage. Seule la gelée de douche représentant le perfide Krang requiert un emballage. Pour ce qui est des parfums, les amateurs de citronnelle seront ravis par les bombes de bain Tortues Ninja et les fans de senteurs fruitées et vanillées seront comblés par la gelée de douche Krang. Sans oublier l’inévitable bombe de bain pizza au beurre de mangue ultra hydratante!

Disponible en ligne et bientôt en boutiques

La collection Lush x Tortues Ninja est disponible depuis le 5 juillet dernier sur le site internet de la marque et sera en vente en boutiques dès le 11 juillet prochain. Une excellente occasion de faire plaisir aux petits et aux grands tout en respectant la planète.