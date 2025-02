MindsEye : une plongée dans un futur sous haute surveillance

Le studio écossais Build A Rocket Boy réinvente le thriller futuriste avec MindsEye.

Tl;dr MindsEye est un jeu d’action narratif développé par Build A Rocket Boy, issu de l’univers de Everywhere mais devenu un projet indépendant.

L’histoire suit Jacob Diaz, un ancien soldat doté d’un implant neuronal, plongé dans un monde futuriste où IA, conspirations militaires et survie s’entremêlent.

Le gameplay mêle combats intenses, infiltration et exploration dans une ville sous tension, avec des affrontements stratégiques et un compagnon drone.

Un projet né d’une vision ambitieuse

D’abord conçu comme une extension de Everywhere, le projet MindsEye a pris son indépendance en raison de son ampleur. Développé par Build A Rocket Boy, ce jeu promet une expérience immersive où l’action et la narration sont au cœur de l’aventure. Il plonge les joueurs dans un univers riche et détaillé, avec une intrigue palpitante et des mécaniques de jeu innovantes. Grâce à une direction artistique soignée et un monde dynamique, MindsEye se distingue par son réalisme saisissant. Son ambition dépasse celle d’un simple jeu d’action en proposant une aventure interactive digne des plus grands films de science-fiction.

Une histoire captivante et futuriste

MindsEye suit Jacob Diaz, un ancien soldat doté d’un implant neuronal mystérieux qui altère ses souvenirs. À travers des flashbacks troublants, il tente de percer un complot impliquant intelligence artificielle, technologies avancées et puissance militaire incontrôlée. Son enquête le mène à Redrock, une métropole désertique où chaque révélation pourrait bouleverser l’équilibre du monde. L’histoire mêle des dilemmes moraux profonds, forçant Jacob à questionner ses propres choix et son passé. Les thèmes du transhumanisme et de la surveillance de masse sont omniprésents, ajoutant une dimension philosophique au récit. Chaque dialogue et chaque découverte approfondissent le mystère entourant son implant et les véritables enjeux de son combat.

Un gameplay dynamique et exigeant

MindsEye propose des combats intenses en vue à la troisième personne, où l’intelligence artificielle des ennemis oblige à adopter des stratégies variées. Les adversaires coordonnent leurs attaques, poussent le joueur hors de sa couverture et attaquent en nombre. Pour survivre, il faudra exploiter l’environnement, faire preuve de réactivité et utiliser un drone de soutien pour inverser le cours des affrontements. Le système de combat met l’accent sur la fluidité et la prise de décision rapide, chaque erreur pouvant être fatale. Les joueurs auront accès à un arsenal évolutif et des améliorations technologiques pour renforcer Jacob face aux menaces grandissantes. Entre séquences d’infiltration et affrontements explosifs, MindsEye promet une diversité d’approches pour s’adapter à chaque situation.

Un monde sous tension, entre terre et ciel

MindsEye promet une immersion totale avec des séquences d’action diversifiées : à pied, au volant ou en plein vol. Chaque moment est conçu pour maintenir le joueur en haleine dans un univers en perpétuelle menace. Prévu pour l’été 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ce jeu repousse les limites du récit interactif. L’environnement de Redrock regorge de détails et d’événements dynamiques influençant l’expérience du joueur. Que ce soit lors de poursuites effrénées, de batailles aériennes spectaculaires ou d’explorations urbaines, le danger est omniprésent. Selon Leslie Benzies, MindsEye élève l’aventure cinématographique à un nouveau niveau, offrant un monde plus vivant que jamais, où chaque choix du joueur aura des répercussions sur son destin et celui de la planète.