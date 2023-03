Everywhere accueillera MindsEye dans son métavers

MindsEye et Everywhere sont deux projets AAA distincts du studio écossais Build A Rocket Boy.

En empruntant les portails virtuels du centre social de Everywhere, les joueurs pourront explorer des mondes inédits et découvrir des expériences originales comme MindsEye, un jeu AAA d’action-aventure où entreprises visionnaires, conspiration et nouvelles technologies obscures sont au coeur de l’intrigue.

Un teaser pour MindsEye

MindsEye sera disponible dans Everywhere à une date encore inconnue, tandis que la plateforme multi-monde de Build A Rocket Boy sortira dans le courant de l’année sur PC, puis plus tard sur d’autres plateformes.

Everywhere est une nouvelle plateforme qui offre un monde de possibilités infinies, où le joueur peut être qui il veut et forger son propre chemin. Everywhere est un lieu où tout est à découvrir et à imaginer. Tout le monde a sa place dans Everywhere.