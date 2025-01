Microsoft prévoit de lancer de nouveaux Surface Pro et Surface Laptop avec puce Snapdragon X

On s'attend à ce que Microsoft dévoile sa nouvelle gamme de Surface Pro et Surface Laptop ce printemps, équipés du processeur Snapdragon X, pour offrir une expérience utilisateur encore plus performante et innovante.

Des dispositifs Microsoft plus petits et moins chers à l’horizon

En 2025, Microsoft est sur le point de nous surprendre avec de nouveaux appareils, y compris des modèles Surface Pro et Surface Laptop. D’après un rapport récent, ces derniers seront dotés de designs plus compacts et de la puissance du Snapdragon X. Mieux encore, ces dispositifs pourraient être plus accessibles que jamais.

Des modèles Surface Pro et Surface Laptop révolutionnaires

Windows Central a annoncé que les nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop devraient être révélés dans les prochaines semaines, avec une mise en vente prévue pour le printemps, entre avril et mai. Les sources indiquent que le Surface Pro serait un concurrent direct de l’iPad Pro de 11 pouces et pourrait être équipé d’un « support pour stylet et d’un clavier détachable ».

Quant au Surface Laptop évoqué, le rapport indique qu’il pourrait remplacer le Surface Laptop Go, mais inclurait un « clavier rétroéclairé, un écran tactile de résolution supérieure et un châssis entièrement métallique, à l’instar de son grand frère, le Surface Laptop ».

L’arrivée du Snapdragon X sur les Surface Pro et Surface Laptop

Plus tôt cette année, Qualcomm a annoncé le Snapdragon X, un nouveau processeur d’entrée de gamme pour les ordinateurs portables à petit budget. Selon les informations, Microsoft prévoirait d’équiper les nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop avec le Snapdragon X ou le Snapdragon X Plus.

Cela signifie non seulement que ces ordinateurs seront équipés de l’IA Copilot+, mais aussi qu’ils seront plus abordables. Le rapport mentionne que les appareils devraient coûter entre 800 et 900 dollars, ce qui les rend plus accessibles que leurs homologues premium. Grâce aux performances supérieures du Snapdragon par rapport aux processeurs Intel, les nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop promettent d’offrir un excellent rapport qualité-prix.

En conclusion

Avec des modèles tels que le Surface Laptop 7 et le Surface Pro 11 équipés de puces Intel Lunar Lake, ainsi que le développement présumé des modèles Surface Pro 12 et Surface Laptop 8 avec des processeurs Snapdragon X2, Microsoft semble déterminé à repousser les limites de l’innovation technologique. Toutefois, nous attendons toujours une confirmation officielle concernant ces dispositifs.