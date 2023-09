Microsoft offre à MS Paint deux fonctionnalités extrêmement utiles et puissantes. Rien de révolutionnaire, mais une mise à jour très bienvenue.

Après 38 longues années, Microsoft a décidé de mettre à jour son application Paint pour la doter, enfin, de la transparence d’images et des calques. Pour la majorité des utilisateurs, MS Paint fait vibrer la corde de la nostalgie, les souvenirs affluant d’heures passées à jouer les Picasso. À l’époque, vous aviez des pinceaux, des brosses, tout un tas de couleurs et c’était à peu près tout. Les choses changent désormais.

Aujourd’hui, la firme de Redmond souhaite que son app puisse en faire davantage, qu’elle soit plus utile pour réaliser de l’édition un peu plus poussée. Dans un post sur son blog, Dave Grochocki, responsable produit pour les apps Windows, annonce ces nouvelles fonctionnalités et d'”excitantes” nouvelles possibilités.

“Lorsque vous combinez les calques, la transparence et d’autres outils dans Paint, vous pouvez créer de nouvelles images et autres contenus excitants ! Par exemple, combinés avec la nouvelle fonctionnalité de suppression de l’arrière-plan, vous pouvez facilement créer des compositions en plusieurs couches très intéressantes”, ajoutait Dave Grochocki.

Pour commencer, il vous faudra cliquer sur la nouvelle option calque dans la barre d’outils, cela ouvrira un panneau sur le côté de la zone de travail. De là, vous pouvez cacher, dupliquer, fusionner ou supprimer des calques – autant d’actions que vous pouvez, évidemment, réaliser dans d’autres logiciels d’édition photo plus poussés -.

Rien de révolutionnaire, mais une mise à jour très bienvenue

À l’heure actuelle, la mise à jour n’est proposée qu’aux utilisateurs qui sont inscrits au programme Windows Insider. Ces fonctionnalités ne sont donc pas disponibles à tous les utilisateurs Windows, mais elles devraient arriver très bientôt.

Bien que ce ne soit pas une nouveauté absolument révolutionnaire, les gens qui utilisent encore MS Paint trouvent ces fonctionnalités utiles et apprendront à les utiliser. Il y a par ailleurs fort à parier que Microsoft continuera de mettre à jour son app Paint maintenant que l’on sait que MS Paint a encore de belles années devant lui.