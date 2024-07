Microsoft lance des applications iOS et Android pour Designer, son concurrent à Canva dopé à l’IA

Utilisez les outils Copilot et OpenAI pour créer toutes sortes de visuels à votre guise.

TL;DR Microsoft lance officiellement sa plateforme de création d’images IA, Designer.

Designer est utilisable sur le web, mobile, Windows et intégrable à d’autres services Microsoft.

Elle est similaire à Canva et travaille avec le générateur d’images de OpenAI, DALL-E.

Microsoft a officiellement lancé Designer, sa nouvelle plateforme dédiée à la création d’images assistée par intelligence artificielle (IA). Après une longue phase d’aperçu, cette plateforme est désormais accessible à presque tous les détenteurs d’un compte Microsoft.

Utilisation diversifiée de Designer

Designer peut être utilisée de différentes manières. Sur le web, elle est disponible dans plus de 80 langues. Elle est également distribuée sous forme d’applications mobiles pour iOS et Android, ainsi qu’en tant qu’application Windows. Les utilisateurs ont le choix entre construire une image de zéro avec l’aide de l’IA, ou prendre une image existante et l’éditer avec Designer. Pour faciliter le processus de création, de nombreux modèles sont disponibles, allant des images typiques telles que des cartes de vœux ou des fonds d’écran pour smartphones à des avatars de profil.

Le plus intéressant, c’est que cette nouvelle plateforme n’est pas uniquement destinée aux novices. Les artistes plus expérimentés peuvent « créer tout à partir de zéro, en développant leurs propres modèles et en utilisant leur propre art ».

Intégration de Designer avec d’autres services Microsoft

Microsoft ne se contente pas de promouvoir Designer comme outil autonome. L’entreprise met en avant son intégration avec d’autres services de la firme. Grâce au chatbot IA Copilot de Microsoft, les images créées avec Designer peuvent être facilement liées à des projets sur Microsoft Word et PowerPoint. Cependant, il est à noter que l’exploitation intégrale de cette fonctionnalité nécessite un abonnement à Copilot Pro.

Un air de ressemblance avec Canva

Pour ceux qui ont déjà utilisé Canva, l’interface utilisateur de Designer leur semblera très familière. En effet, le service adopte une approche très similaire et propose maintenant également des options basées sur l’IA. Ainsi, selon les informations dévoilées lors de l’annonce initiale de l’application en 2022 par Microsoft, Designer est intégrée au générateur d’images DALL-E de OpenAI.