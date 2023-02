Microsoft envisage déjà d’intégrer de la publicité dans son robot de recherche IA Bing

Microsoft réfléchit à intégrer des publicités dans son chatbot IA Bing. Pourquoi ces technologies y auraient-elles échappé après tout ?

Ces dernières années, Microsoft a clairement augmenté la part de publicités dans ses produits, jusque dans son système d’exploitation Windows. Les revenus publicitaires représentent souvent une part importante pour une société de la tech et la firme de Redmond a décidé de miser gros dessus. C’était particulièrement visible avec Windows 11 et il semble qu’il faudra faire avec dans son tout récent chatbot Bing propulsé par l’intelligence artificielle.

Microsoft serait en effet en discussion avec des agences de publicité quant à la manière d’intégrer des pubs dans son moteur Bing nouvelle génération, et plus précisément quant à la manière de procéder avec un chatbot conversationnel. L’entreprise y teste déjà des publicités, selon Reuters, notamment en introduisant des publicités de recherche traditionnelles.

Ces discussions avec les publicitaires n’en sont qu’à leurs débuts. Seul un petit nombre d’utilisateurs ont accès au chatbot, mais des millions sont déjà inscrits sur la liste d’attente, prêts à tester la bête. De fait, Microsoft n’a pas à se presser pour incorporer des publicités.

Pourquoi ces technologies y auraient-elles échappé après tout ?

Microsoft anticiperait ainsi que l’approche plus conversationnelle de ce robot pour fournir de l’information attirera davantage d’utilisateurs et donc, à terme, davantage de publicitaires. Les publicités dans ce chatbot pourraient aussi être mises en avant de manière plus visible que les publicités dans les résultats de recherche conventionnelle. Vous pourriez ainsi avoir droit à des publicités dans les liens que le chatbot utilise pour ses citations dans ses réponses. La firme de Redmond a déclaré à Reuters qu’elle travaille avec ses partenaires et les publicitaires pour explorer tout le potentiel de cette technologie pour les publicités.

Ce n’est, en tous les cas, pas une énorme surprise que d’apprendre que les publicités trouveront leur chemin dans le chabot de Bing. Il devrait en être de même avec Google Bard. Bien que ces technologies aient déjà montré quelques petits ratés, les chatbots d’IA générative ont le pouvoir de refaçonner totalement la manière dont les gens cherchent et trouvent l’information. Étant donné l’importance des revenus de la recherche actuellement (plus de la moitié des 282,8 milliards de dollars de revenus d’Alphabet pour l’année 2022), les entreprises ne peuvent faire autrement que de monétiser les chatbots. Et le plus évident sera de trouver comment y intégrer des pubs. À suivre !