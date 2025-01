Metacritic désigne la meilleure sitcom de tous les temps

Selon Metacritic, découvrez quelle est la meilleure sitcom de tous les temps.

Tl;dr La meilleure sitcom de tous les temps selon Metacritic est la version britannique de « The Office ».

« The Office » est reconnu pour sa grande influence et son style de « mockumentaire ».

Malgré la brièveté de sa diffusion, « The Office » a eu un impact durable et significatif dans le monde des sitcoms.

La meilleure sitcom selon Metacritic : « The Office »

La tâche de définir la meilleure œuvre de tous les temps est souvent subjective, dépendant des goûts personnels de chacun. Cependant, si l’on se tourne vers des sources externes telles que Metacritic, un consensus semble se dégager. Selon ce site, la meilleure sitcom de tous les temps n’est autre que « The Office », dans sa version britannique.

Metacritic, réputé pour sa rigueur dans la sélection de ses critiques, offre une perspective unique sur la qualité d’une œuvre. Il ne se contente pas de rassembler des centaines de critiques aléatoires, il se concentre sur une cinquantaine d’avis provenant des meilleures sources. Ainsi, le score combiné d’une œuvre sur Metacritic est souvent considéré comme un indicateur fiable de sa qualité.

« The Office » et son influence sur la comédie

Créée et écrite par Ricky Gervais et Stephen Merchant, « The Office » a marqué le monde des sitcoms avec son concept simple mais efficace : une équipe de tournage suit le quotidien des employés d’une entreprise de papeterie à Slough, en Angleterre. Malgré sa prémisse délibérément modeste, l’émission a rapidement eu une influence considérable, qui s’est étendue jusqu’aux États-Unis.

En effet, bon nombre de sitcoms modernes, de « Abbott Elementary » à « St. Denis Medical », sont essentiellement dérivées du style « mockumentaire » popularisé par « The Office ». Ce programme se distingue parmi les rares sitcoms qui ont véritablement façonné le genre au fil des décennies.

Un impact durable malgré une courte diffusion

La version britannique de « The Office » s’est distinguée par son manque de sentimentalisme et sa brièveté. Avec seulement 12 épisodes répartis sur deux saisons, plus un épisode spécial de Noël, elle a réussi à laisser une empreinte indélébile dans l’histoire de la télévision.

En fin de compte, « The Office » est un exemple frappant de « coup de génie créatif » qui ne peut ni être répliqué ni être surpassé. Sa réussite démontre que la durée de diffusion d’une série n’est pas toujours un gage de qualité. En fait, parmi les sitcoms les mieux notées, on trouve souvent des émissions à diffusion limitée comme « The Office », « Master of None » ou « Catastrophe ».