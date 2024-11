Meta teste des flux personnalisés pour Threads

C'est très semblable à une fonctionnalité populaire de Bluesky.

Threads de Meta lance les flux personnalisés

Dans le but de rivaliser avec Bluesky, Meta implémente une nouvelle fonctionnalité sur Threads, son application de partage de photos. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler celle présente chez son concurrent : les flux personnalisés.

Une expérience utilisateur personnalisée

Cette innovation offre aux utilisateurs la possibilité d’ajouter à leur écran d’accueil des flux basés sur des sujets spécifiques. Outre le flux « pour vous » généré par l’algorithme et le flux « suivi », les utilisateurs pourront désormais créer des flux personnalisés en recherchant un mot-clé, par exemple « soins de la peau », et en sélectionnant « créer un nouveau flux » dans le menu.

Ces flux peuvent être affinés en ajoutant des profils spécifiques dont les publications seront visibles dans le flux. Il est possible de créer jusqu’à 128 flux personnalisés sur l’application, a déclaré un porte-parole de Meta, bien que cette fonctionnalité reste en phase de test et que tous les utilisateurs n’y aient pas encore accès.

Threads et Bluesky, une compétition serrée

Si cette fonctionnalité rappelle celle de Bluesky, c’est parce qu’elle en est grandement inspirée. Bluesky avait introduit les flux personnalisés l’année dernière. Cependant, la création d’un nouveau flux sur l’application reste un processus technique, là où Meta offre une version plus simplifiée et accessible. Cette nouveauté pourrait répondre aux plaintes d’utilisateurs concernant le flux principal de Threads.

Une croissance spectaculaire pour Bluesky

Alors que Threads compte plus de 275 millions d’utilisateurs, Bluesky, avec près de 17 millions d’utilisateurs, monte en puissance. Le service décentralisé a accueilli un million de nouveaux utilisateurs la semaine suivant les élections, et un autre million en une seule journée cette semaine. Une croissance remarquable qui pourrait mettre Meta sous pression pour emprunter davantage d’idées à son plus petit rival.