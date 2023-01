Meta rachète le spécialiste des lentilles connectées, Luxexcel, pour nourrir ses ambitions AR

Meta rachète la startup Luxexcel, spécialisée dans les lentilles connectées. De quoi nourrir encore ses ambitions autour de la réalité augmentée.

La société mère de Facebook, Meta, vient d’acquérir Luxexcel, une startup hollandaise spécialisée dans les lentilles connectées. La nouvelle de cette acquisition avait été signalée par De Tijd avant d’être confirmée par TechCrunch. “Nous sommes ravis que l’équipe de Luxexcel rejoigne celle de Meta, cela va renforcer le partenariat existant entre les deux entreprises”, déclarait un porte-parole de Meta au blog américain. La firme de Menlo Park n’a pas dévoilé les détails financiers de cet accord.

Entreprise fondée en 2009, Luxexcel avait démarré son activité en tant que fabricant de lentilles de contact correctrices. Plus récemment, la société avait fait parler d’elle dans le domaine de la réalité augmentée. Au début de l’année 2021, par exemple, la startup s’était associée à WaveOptics, entreprise que Snap allait racheter pour 500 millions de dollars quelques mois plus tard. Comme TechCrunch le précise, il y a aussi des rumeurs affirmant que Luxexcel avait déjà travaillé avec Meta sur les lunettes de réalité augmentée du géant, le Projet Aria.

De quoi nourrir encore ses ambitions autour de la réalité augmentée

Cette acquisition survient alors que Meta est actuellement sous le radar de la Federal Trade Commission quant à son rachat de Within, le développeur de Supernatural. L’agence avait attaqué en justice Meta en juillet dernier pour empêcher cet accord. Le géant des media sociaux est aussi sous le feu des critiques quant à ses folles dépenses pour ses ambitions dans le métavers. En octobre, un mois avant que la société ne licencie plus de 11 000 salariés, Meta déclarait à ses investisseurs que Reality Labs, sa division dédiée aux réalités virtuelle et augmentée, avait perdu plus de 9 milliards de dollars en 2022. Elle prédisait même que les pertes d’exploitation de la division allaient certainement “augmenter de manière significative l’année suivante”, en 2023 donc.