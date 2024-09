Meta interdit les médias d’État russes sur Facebook et Instagram

La mise en application de l'interdiction visant des médias comme RT se fera dans les prochains jours. Quels seront les impacts de cette décision?

Tl;dr Meta interdit RT et autres médias d’état russes de ses plateformes.

L’entreprise affirme que ces médias ont mené des actions d’interférence étrangère.

La Maison-Blanche accuse RT de diffuser de la désinformation en ligne.

En réponse à une interdiction précédente, la Russie a bloqué Facebook et poursuivi Meta.

Meta impose une interdiction à l’encontre des médias d’État russes

Meta, l’entreprise à la tête de Facebook et Instagram, a annoncé l’interdiction de RT et d’autres médias d’État russes sur ses plateformes. Cette décision fait suite à des preuves d’activités d’interférence étrangère menées par ces entités.

Des activités trompeuses répétées

Dans un communiqué, Meta a expliqué : « Après mûre réflexion, nous avons élargi notre application constante contre les médias d’État russes ». L’entreprise a indiqué avoir trouvé des preuves que des entités telles que « Rossiya Segodnya » et « RT » ont pris des mesures pour dissimuler leurs activités d’interférence étrangère en ligne. Meta s’attend à ce que ces pratiques trompeuses se poursuivent et a promis de faire appliquer l’interdiction dans les prochains jours.

Accusations de désinformation

Cette annonce survient quelques jours après que l’administration Biden a accusé publiquement RT de propager de la propagande et de la désinformation en ligne. Selon les autorités, RT utilise ses médias pour justifier et soutenir l’invasion de l’Ukraine en ciblant des audiences locales, notamment en Afrique et en France.

Des tensions passées entre Meta et la Russie

Rappelons qu’en 2022, Meta avait déjà restreint l’accès de ces médias d’État russes à Facebook en Ukraine, à la demande du gouvernement ukrainien, pour limiter la diffusion de leur contenu. En réaction, la Russie a bloqué Facebook dans le pays quelques jours plus tard, a ouvert une affaire criminelle contre Meta et a déclaré Facebook et Instagram coupables d’activités « extrémistes », interdisant ainsi efficacement à Meta de faire des affaires en Russie.