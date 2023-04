Meta dévoile une IA qui peut identifier un objet qu'elle n'a jamais vu auparavant. Une innovation visant notamment à montrer que le géant est un acteur majeur du secteur.

L’intelligence artificiellement (IA) a normalement besoin d’être entraînée sur du contenu existant pour pouvoir détecter des objets, mais Meta a trouvé un moyen pour que cette technologie puisse le faire sans aide extérieure. Le géant des media sociaux a publié un modèle d’IA, “Segment Anything”, capable de détecter des objets dans des images et des vidéos, et ce, même si ces derniers n’ont jamais fait partie de ses données d’entraînement. Vous pouvez sélectionner des items en cliquant dessus ou en utilisant des invites textuelles. Comme Reuters l’explique, vous pouvez saisir le mot “chat” et regarder l’IA mettre en évidence tous les félins dans une photo donnée.

Ce modèle peut aussi fonctionner en tandem avec d’autres. Il peut aider à reconstruire un objet en 3D en utilisant une seule et unique image ou dessiner depuis des vues d’un casque de réalité mixte. Segment Anything peut aider à limiter le recours à l’entraînement additionnel.

Le modèle d’IA et le jeu de données seront téléchargeables avec une licence pour une utilisation non-commerciale. Autrement dit, les créateurs ne peuvent pas l’utiliser pour leurs produits. Une initiative qui cible principalement la recherche et à étendre l’accès à la technologie. À l’heure actuelle, Meta utilise une technologie assez similaire pour effectuer la modération de contenu, recommander des posts et taguer des photos.

Les développeurs reconnaissent que le modèle existant est biaisé. Celui-ci peut manquer les détails les plus fins et il n’est pas aussi efficace dans sa détection des contours que certains modèles. Et si Segment Anything peut gérer les invites en temps réel, elle montre rapidement ses limites lorsqu’il faut traiter des images volumineuses. Certains outils IA plus spécialisés devraient facilement faire mieux dans leur champ d’application respectif, explique Meta.

Vous ne devriez pas voir cette IA dans des robots ou autres appareils pour lesquels la détection d’objet rapide et précise est vitale. Ceci étant dit, des modèles comme celui-ci devraient toujours pouvoir aider dans des situations où il n’est pas ou difficilement envisageable de se reposer exclusivement sur des données d’entraînement. Un réseau social pourrait utiliser la technologie pour rester à flot face à un volume de contenus grossissant rapidement. Et cela montre à tout le moins que Meta cherche à généraliser la vision par ordinateur.

Meta n’est pas étranger en ce qui concerne le partage de ses avancées en matière d’IA, comme avec son traducteur de langues non écrites. Ceci étant dit, il y a toujours la pression que s’impose l’entreprise à montrer qu’elle peut peser aussi lourd sur ce marché que des géants de la tech comme Google et Microsoft. Elle travaille déjà à introduire des “personas” d’IA générative pour ses apps sociales et des innovations comme Segment Anything montrent qu’elle a quelques très bonnes cartes dans sa manche.