Meta confirme que son casque Quest 3 arrivera en 2023

Le casque Meta Quest Pro à 1 500 $ est en vente depuis pue, mais l’entreprise tease déjà la prochaine version de son casque de réalité virtuelle grand public. Durant la dernière présentation de ses résultats financiers, le directeur financier, Dave Whener, déclarait que “la prochaine génération de casque grand public Quest” arrivera “l’année prochaine“.

Mark Zuckerberg a, lui aussi, fait référence à “la prochaine génération de notre casque Quest grand public”. Sans nommer explicitement le produit, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait du Meta Quest 3. Difficile de savoir précisément quand ce casque pourrait être lancé, mais, par le passé, la firme de Cupertino a introduit ses nouveaux casques à l’automne pour profiter de son événement annuel Connect.

Ce n’est pas la première fois que Mark Zuckerberg mentionne ce Quest 3. Il avait déjà déclaré à l’analyste Ben Thompson au début du mois que le Quest 3 était en préparation et que celui-ci serait très probablement proposé à un tarif situé entre 300 et 500 $. Cela viendrait le placer dans le même segment que les casques Quest précédents – le Quest 2 commençait à 299 $ – plutôt que dans celui du Quest Pro.

Bien que le Quest 3 soit proposé à un tarif bien plus contenu que le Quest Pro, il y a des signes que Meta puissent intégrer certains éléments de son casque le plus haut de gamme. Comme UploadVR le précise, Mark Zuckerberg avait déclaré que le tracking du visage et des yeux serait “au centre de l’attention”. Plusieurs rumeurs laissent déjà entendre que le Quest 3 aurait des lentilles similaires à celles du Quest Pro.

Nul doute en tous les cas que la réalité virtuelle va progresser encore énormément avec un tel casque. Rendez-vous en fin d’année prochaine.