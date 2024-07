MaXXXine souligne une ère controversée du cinéma d’horreur avec The Puritan II

Réalisé par Ti West, MaXXXine suit une star du cinéma pour adultes qui retourne dans sa petite ville natale, où des événements troublants et des secrets refont surface, la confrontant à son passé et à de nouvelles menaces.

Tl;dr MaXXXine est le dernier film de la trilogie d’horreur A24 et Ti West.

Le film fictif The Puritan II joue un rôle clé dans l’intrigue de MaXXXine.

The Puritan II s’inspire de films d’horreur religieux des années 1970 et 1980.

Des manifestations contre les films d’horreur, présentes dans MaXXXine, reflètent la réalité des années 80.

MaXXXine : la conclusion de la trilogie d’horreur

Le film MaXXXine, signé A24 et Ti West, clôt la trilogie d’horreur en nous plongeant dans l’effrayant univers de Maxine Minx. Cette dernière, en quête de reconnaissance dans le monde du cinéma, obtient enfin un rôle dans le film fictif The Puritan II. Cependant, une série de meurtres menace sa carrière naissante.

Un réalisme troublant

MaXXXine fait référence à de véritables crimes commis à Hollywood, renforçant ainsi l’effet de réalisme. Leon, un personnage du film, cite même Jamie Lee Curtis, Brook Shields et John Travolta, des acteurs ayant débuté leur carrière dans des films d’horreur. Malgré ce réalisme saisissant, le film The Puritan II, au cœur de l’intrigue de MaXXXine, est entièrement fictif.

Inspirations et influences

The Puritan II semble puiser son inspiration dans les films d’horreur religieux des années 1970 et 1980, tels que The Omen, The Exorcist, Night of the Demons et Deadly Blessing. Le personnage principal du film fictif semble être une jeune femme aux comportements démoniaques. Le contexte et le style visuel de The Puritan II évoquent ceux du film de 2015, The Witch.

Manifestations et réalité

Dans MaXXXine, des manifestants s’opposent à la pornographie, aux films d’horreur et plus particulièrement à The Puritan II. Ces manifestations ne sont pas sans rappeler l’indignation morale des années 80, période marquée par une peur accrue des tueurs en série et du satanisme. Ti West parvient ainsi à créer une histoire d’horreur plus réaliste et ancrée dans la réalité.