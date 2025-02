Mastodon se rapproche de X avec une fonctionnalité controversée

Le réseau social décentralisé Mastodon va introduire les posts cités, une fonctionnalité aussi attendue que redoutée.

Tl;dr Mastodon prévoit d’introduire les posts cités, une fonctionnalité controversée inspirée de X.

Pour limiter les abus, les utilisateurs pourront bloquer la citation de leurs posts et retirer une publication d’un contexte cité.

L’implémentation technique est complexe, et aucune date de lancement n’a encore été annoncée.

Une fonctionnalité qui fait débat

Les posts cités, similaires aux « quote tweets » de X (anciennement Twitter), permettent de répondre à un message en l’encadrant dans un nouveau post. Si certains y voient un moyen pratique de référencer une publication, d’autres craignent qu’ils n’encouragent le harcèlement et les attaques en ligne. Sur le réseau social d’Elon Musk, cette fonctionnalité a souvent été utilisée pour ridiculiser des utilisateurs, attirant parfois des vagues d’abus sur la personne citée.

Mastodon veut donner plus de contrôle aux utilisateurs

Conscient des risques, Mastodon prévoit des outils pour limiter les abus. Les utilisateurs pourront interdire que leurs posts soient cités et recevront une notification en cas de citation. De plus, ils pourront retirer leur publication du contexte cité à tout moment, notamment si elle génère une attention indésirable. Ces mesures visent à réduire les risques de harcèlement tout en offrant plus de liberté aux utilisateurs.

Un défi technique pour le réseau décentralisé

L’implémentation des posts cités est complexe, car Mastodon repose sur le protocole ActivityPub, qui ne prévoit pas cette fonction de manière standardisée. L’équipe travaille donc avec les développeurs d’autres applications fédérées pour définir une spécification commune. Cela garantirait une compatibilité entre tous les clients Mastodon et offrirait une expérience uniforme sur les différentes plateformes.

Mastodon n’a pas encore précisé quand cette fonctionnalité sera disponible. L’équipe indique que le développement prendra encore du temps, notamment en raison des défis techniques et des ajustements nécessaires sur l’interface web, les applications mobiles et les outils de modération. En attendant, la communauté reste divisée entre ceux qui considèrent cette évolution comme nécessaire et ceux qui redoutent ses effets négatifs.