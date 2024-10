Mastodon revoit ses notifications pour éviter la surcharge après un post viral

D'autres modifications ont été apportées, comme la refonte des éléments de l'interface et bien plus encore.

Tl;dr Mastodon lance sa mise à jour 4.3 après 11 mois de tests.

La plateforme a revu son système de notifications et son interface.

Mastodon vise à rendre son utilisation plus facile et attrayante.

Mastodon dévoile sa mise à jour majeure

Après près d’un an d’essais, Mastodon, le réseau social à but non lucratif, a annoncé la sortie de l’une de ses mises à jour les plus importantes de l’année. Selon un article de blog signé par Eugen Rochko, le fondateur et PDG de la plateforme, la version 4.3 promet des améliorations pour presque tous les aspects de l’expérience sur les médias sociaux.

Améliorations significatives des notifications

L’une des avancées les plus significatives concerne la refonte du système de notifications. Désormais, Mastodon regroupe les « boosts » et les « favorites » pour éviter de surcharger les utilisateurs lorsque l’un de leurs posts devient viral. De plus, de nouveaux filtres ont été introduits pour faciliter l’ignorance des notifications provenant de personnes non suivies, de comptes nouvellement créés ou de ceux qui envoient des mentions privées non sollicitées.

Nouvelle interface et interaction utilisateur

Parallèlement à ces changements, Mastodon a repensé certains aspects de son application. La fenêtre de composition a été retravaillée pour faciliter la réorganisation des médias et la visualisation des avertissements de contenu et des filtres de mots. Quant à la partie web du client, elle a été rafraîchie, modifiant la palette de couleurs, l’iconographie et les aperçus de liens.

Favoriser l’attractivité de la plateforme

« Notre effort continu est de rendre Mastodon facile et agréable à utiliser », a déclaré Rochko. Malgré des ressources limitées par rapport à ses concurrents corporatifs, Mastodon a fait des progrès significatifs pour améliorer son esthétique. Ces améliorations interviennent après que certaines plateformes ont modifié le fonctionnement de leur bouton de blocage, rendant leur utilisation moins attrayante. Sans mentionner de noms spécifiques, Rochko exprime le désir général de rendre Mastodon plus attractif pour les utilisateurs quotidiens.