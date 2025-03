Marvel réagit aux rumeurs de reboot du MCU après Avengers : Secret Wars

Marvel répond aux rumeurs concernant une éventuelle réinitialisation de l'univers cinématographique Marvel (MCU) suite à la sortie du film Avengers : Secret Wars, alimentant ainsi les spéculations et l'excitation des fans.

Tl;dr Les rumeurs d’un redémarrage total de l’Univers Cinématographique Marvel sont exagérées.

Brad Winderbaum, producteur Marvel, insiste sur l’importance de respecter l’histoire établie.

Marvel semble privilégier une actualisation plutôt qu’un redémarrage de l’univers.

Reboot Marvel : pure spéculation ?

Dans le monde merveilleux de Marvel, un vent de changement pourrait souffler. C’est du moins ce que les fans ont cru comprendre suite à des rumeurs persistantes sur un possible redémarrage de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) à la conclusion de la Phase Six en 2027 avec Avengers: Secret Wars.

Un redémarrage total : une tâche ardue

Cependant, Brad Winderbaum, producteur chez Marvel et en charge des domaines du streaming, de la télévision et de l’animation, a tenu à dissiper ces rumeurs lors d’une récente interview avec Screen Off Script. Selon lui, la tâche d’un redémarrage complet serait bien trop complexe : « Il est très difficile de tout redémarrer à partir de zéro dans un univers fictif vivant et respirant… à cause de tout l’investissement et l’amour des fans pour les histoires qui ont été racontées jusqu’à présent », a-t-il expliqué.

Pas de redémarrage, mais une évolution

Ce commentaire laisse donc entendre que le MCU ne sera pas entièrement remis à zéro. En effet, Marvel semble plutôt explorer des moyens de rafraîchir la franchise tout en respectant son histoire établie. La trajectoire du MCU repose en dernier ressort sur les décisions de Kevin Feige, président de Marvel Studios. Cependant, les propos de Winderbaum suggèrent une approche plus nuancée qu’un bouleversement total de l’univers.

Une stratégie respectueuse des fans

Cette perspective fait sens pour de nombreuses raisons. Par exemple, le studio a récemment introduit plusieurs personnages prometteurs qui n’ont fait que commencer leurs arcs narratifs. De plus, des franchises attendues comme les Fantastic Four ne font que commencer, et Daredevil fait son grand retour. En abandonnant ces fils narratifs, le studio risquerait d’aliéner les spectateurs de longue date tout en gâchant les opportunités créatives offertes par l’histoire riche de l’univers existant.

Un nouvel horizon pour le MCU

Alors que le 20ᵉ anniversaire du MCU approche (en 2028), il apparaît plus probable que Marvel opte pour une actualisation plutôt qu’un redémarrage de l’univers, honorant ainsi ses fondations narratives tout en se dirigeant vers de nouveaux horizons. Les fans peuvent donc se rassurer : l’histoire qu’ils aiment tant ne sera pas balayée d’un revers de la main.