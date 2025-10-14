Mark Hamill évoque un possible retour dans Star Wars et pointe le principal défaut de Luke Skywalker

Mark Hamill s’est récemment exprimé sur la possibilité de retrouver son rôle emblématique de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, tout en pointant du doigt le principal défaut du personnage qui fascine autant les fans que les critiques.

Tl;dr Luke Skywalker a déjà eu une histoire complète.

Mark Hamill soutient la diversification de l’univers Star Wars .

. Les nouvelles séries explorent des horizons hors de la saga Skywalker.

Un univers galactique en quête de renouveau

Il faut bien l’admettre : l’univers étendu de Star Wars, vaste mosaïque de films, romans, séries et jeux vidéo, gravite inlassablement autour d’un noyau central, la légendaire Saga Skywalker. Depuis près d’un demi-siècle, des générations d’auteurs étoffent cette fresque, remontant le temps ou imaginant l’avenir d’une galaxie lointaine. Pourtant, c’est souvent vers le destin de Luke Skywalker, porté par l’empreinte indélébile de Mark Hamill, que les créateurs reviennent.

L’héritage d’un héros déjà accompli

La trilogie originelle a façonné une trajectoire limpide pour Luke : de jeune fermier naïf sur Tatooine à maître Jedi conquérant ses peurs et sauvant son père. Un parcours balisé — début hésitant, apprentissage difficile, apothéose finale — où chaque étape résonne avec force dans la culture populaire. Et si certains rêvent encore d’explorer les « non-dits » entre les trilogies ou d’inventer de nouvelles quêtes, il faut reconnaître que son arc narratif principal a déjà été raconté avec justesse et complétude.

L’avis tranché de Mark Hamill

Interrogé lors du podcast « Awards Circuit Podcast » par Variety, Mark Hamill partage une métaphore révélatrice pour évoquer le manque d’aventures intermédiaires vécues à l’écran par Luke : « C’est comme si on faisait trois films sur James Bond où il rêve, s’entraîne puis obtient sa licence… et qu’on s’arrêtait avant Dr. No ! ». S’il reconnaît avoir apprécié ses retours sporadiques – notamment grâce aux effets spéciaux bluffants dans The Mandalorian ou The Book of Boba Fett –, il estime que son personnage a déjà eu droit à tous les honneurs : « J’ai eu mon heure. Laissez place à la nouveauté, ils font du très bon travail ! »

L’avenir loin des Skywalker ?

La créativité récente au sein de la franchise semble donner raison à Hamill. Les succès critiques comme Andor, la première saison de The Mandalorian, ou encore les nouveaux projets tels que Skeleton Crew, démontrent qu’un souffle neuf anime désormais l’univers lorsque le récit se détache des enjeux familiaux fondateurs. Pour continuer à surprendre et élargir son public, voici quelques pistes suivies par ces séries :

Nouveaux personnages centraux hors du cercle Skywalker.

Tonalités variées et intrigues inédites.

Exploration audacieuse de thèmes jamais abordés auparavant.

Peut-être est-ce là la voie la plus prometteuse pour propulser la saga vers un avenir durablement passionnant.