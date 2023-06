Malcolm : un revival se prépare

Bryan Cranston milite pour le retour de la série télévisée Malcolm.

Durant l’émission Watch What Happens Live, l’acteur américain Bryan Cranston a été interrogé sur les chances que Malcolm revienne sur le petit écran d’ici les prochaines années alors qu’il avait révélé en début d’année que l’idée d’explorer ce qu’est devenu 20 ans plus tard la famille lui trottait dans la tête :

Sur une échelle de 1 à 10, on est à 8 en ce qui concerne une réunion, un film, une série ou quelque chose du genre. Et oui, nous avons travaillé sur des concepts d’histoire, d’intrigues.

Pour mémoire, Malcom mettait en scène une famille dysfonctionnelle de la classe moyenne inférieure, avec Frankie Muniz dans le rôle principal de Malcolm, un enfant prodige. L’ensemble du casting comprenait Jane Kaczmarek et Bryan Cranston dans le rôle des parents de Malcolm, Lois et Hal, ainsi que Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield et Erik Per Sullivan dans le rôle des frères de Malcolm, Francis, Reese et Dewey, respectivement.

Le revival de Malcolm est entre les mains de Bryan Cranston

Récemment, le comédien Frankie Muniz avait confié que Bryan Cranston s’occupait d’écrire le script du revival de la sitcom et qu’il était prêt à reprendre son rôle. Ce dernier a d’ailleurs enfin vu l’ensemble des épisodes de Malcolm :

Lorsque je tournais la série, j’étais évidemment un enfant. Nous avons tourné sept saisons, soit 151 épisodes. Je n’ai pas vraiment regardé la série lorsqu’elle était diffusée, mais depuis, je l’ai regardée avec ma femme. Les 151 épisodes. Je me suis rendu compte que c’était ce que nous faisions. Je peux faire la distinction entre le fait d’avoir participé à la série et le fait de la regarder en tant que fan. J’aimerais bien savoir ce que devient la famille.