Mad Heidi : une comédie d’horreur revisitant l’icône suisse

La célèbre petite fille des Alpes est de retour... pour se venger.

Réalisé par Johannes Hartmann (Halbschlaf, Deadlocked, The Call of Death) pour Swissploitation, Mad Heidi est une comédie parodique d’action, d’aventure et d’horreur basée sur le personnage du conte pour enfants très aimé Heidi. Ayant désormais bien grandi, Heidi est une jeune fille des Alpes dans une Suisse parallèle tombée sous le joug fasciste. Elle ne sait guère que sa folle envie de liberté personnelle va être l’étincelle qui déclenchera une révolution. Déjà disponible dans les salles obscures suisses depuis le 24 novembre dernier, Mad Heidi sera disponible à l’achat sur Internet dès le 8 décembre prochain.

Le producteur Trent Haaga (68 Kill, Deathcember, Cheap Thrills) déclare :

J’ai toujours été un grand fan des films d’exploitation “à l’ancienne” – des westerns spaghetti, des films de kung-fu, des films de la contre-culture de la fin des années 60 et de la réalité alternative intemporelle des films de la saga Iron Sky. Je vois Mad Heidi comme une lettre d’amour à tout ce qui précède, et j’ai été ravi que l’on me donne l’occasion de participer au monde que Tero Kaukomaa, Valentin Greutert et Johannes Hartmann ont créé. Mad Heidi tend un sombre miroir déformant au monde à travers le prisme d’une Suisse qui n’a jamais existé. C’est un conte de fées futuriste fortement inspiré d’un roman classique et très apprécié. Qui ne voudrait pas participer à un tel projet ? J’admire aussi la façon dont ces gars ont monté leurs films. Ils ont écarté les modèles de financement traditionnels, adopté de nouvelles formes de distribution et valorisé la contribution des fans pendant la phase de production. D’après moi, c’est cela l’avenir du cinéma indépendant, et je suis ravi de faire ce bout de chemin aux côtés de cette équipe

Un financement inédit pour l’industrie cinématographique avec Mad Heidi

Lors du développement de Mad Heidi, Swissploitation a inauguré MAD INVEST, un nouveau modèle de financement et de distribution de films. Ces nouveaux investisseurs, qui peuvent également passer par la blockchain et les crypto-monnaies, participent à tous les revenus nets du film Mad Heidi, y compris les flux numériques, les téléchargements, les ventes de DVD, Bluray ou d’autres formats physiques, ainsi que les recettes des sorties en salle et des ventes à la télévision ou encore la vente de produits dérivés.