Lyft expérimente une nouvelle mesure de sécurité pour vérifier ses passagers

Pour commencer, ce sera accessible aux passagers dans neuf villes américaines.

TL;DR Lyft lance un programme de vérification des passagers.

Ce système vérifie l’identité via des bases de données tierces ou un ID gouvernemental.

Le projet vise à augmenter la sécurité des chauffeurs Lyft.

Lyft lance un programme pilote pour sécuriser ses conducteurs

Dans un contexte où la sécurité des conducteurs de services de covoiturage est une préoccupation majeure, Lyft est en train de déployer un programme pilote de vérification des passagers. Il ressemble à l’initiative qu’Uber a lancé plus tôt cette année.

Lyft proposera de « confirmer les noms légaux des passagers » en recourant à des bases de données tierces. Les services exacts auxquels Lyft fera appel ne sont pas précisés jusqu’à présent. Si un passager ne peut pas être authentifié via ces bases de données, une pièce d’identité gouvernementale pourra être fournie pour confirmer l’identité. Les documents valides pourraient inclure un permis de conduire, un passeport ou une carte d’identité d’État. À l’issue de ce processus, un badge de vérification s’affichera sur le profil du passager pour informer le conducteur.

Objectifs du programme de vérification

Le but principal de ce programme est simple : accroître la sécurité des conducteurs. Entre 2017 et 2019, Lyft a reçu plus de 4 000 signalements d’agressions sexuelles. Les mesures de vérification, comme celle-ci, ont pour vocation de rassurer les conducteurs lorsqu’ils acceptent de prendre des étrangers à bord de leur véhicule.

Bien que la participation au programme de vérification ne soit pas obligatoire pour le moment, Lyft encourage fortement les passagers à y prendre part. Si ce système s’avère efficace, les conducteurs pourraient être plus enclins à accepter les demandes des passagers vérifiés, ce qui pourrait entraîner des temps d’attente plus longs pour les passagers non vérifiés.

Ce n’est pas la seule mesure que Lyft a prise pour renforcer la sécurité de ses conducteurs. La fonctionnalité Women+ Connect, qui permet aux passagers féminins de demander des conductrices, a été étendue à davantage de villes en février.