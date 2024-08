Le nouveau Mode Animaux de Lyft facilite les déplacements avec vos amis à fourrure

Un incident comme celui de l'année dernière, où Tux le chat avait disparu, aurait pu être évité avec une aide supplémentaire.

TL;DR Lyft lance un nouveau service « Mode Animaux » pour voyager avec son animal.

Le service est accompagné d’un supplément de 4 $ plus taxe.

Réaction de la compagnie après un incident impliquant un chat.

Lyft lance une tournure positive pour les propriétaires d’animaux

Dans une tentative de rectifier une saga qui a attiré l’attention des médias l’année dernière, Lyft a saisi l’occasion de la Journée nationale du chien pour introduire une nouvelle fonctionnalité : le Mode Animaux. Cette fonctionnalité permet aux voyageurs d’indiquer qu’ils seront accompagnés d’un compagnon à fourrure, assurant ainsi un trajet confortable à la fois pour l’animal et le chauffeur.

Semblable à la fonctionnalité d’Uber, le service de Lyft propose de signaler la présence de votre animal et de s’assurer que le chauffeur est prêt à l’accueillir. Cependant, l’utilisation de cette fonctionnalité entraîne un supplément de 4 $ plus taxe payé par le passager. Selon Lyft, ce supplément va directement au chauffeur pour compenser l’éventuelle gêne.

L’apparition du Mode Animaux et un événement viral

L’incident qui a déclenché la création de cette fonctionnalité a impliqué Tux, un chat en route pour le vétérinaire avec son propriétaire, Palash Pandey. Suite à une confusion, le chauffeur de Lyft a quitté les lieux en laissant Tux à l’arrière du véhicule. Malgré de multiples actions de Pandey pour retrouver son chat, il a fallu plusieurs jours avant que Tux ne soit finalement retrouvé sain et sauf.

Une fonction pour éviter les malentendus

Le propriétaire affligé a déclaré : « [Le chauffeur] m’a dit que s’il avait su que j’avais un chat, il ne serait pas venu me chercher ». À l’avenir, le service Mode Animaux permettra d’éviter ce genre de situation en s’assurant que tous les chauffeurs et voyageurs sont bien informés des animaux voyageant avec eux. Ainsi, cette évolution pourrait contribuer à rendre les voyages Lyft encore plus agréables et sécurisés pour tous.