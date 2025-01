Luna Ring 2 : un challenger prometteur pour l’Oura Ring 4 et la Galaxy Ring

À l'heure où l'Oura Ring domine le secteur des bagues connectées, la Luna Ring 2 se positionne comme un rival redoutable qui pourrait bien le détrôner.

Tl;dr La Luna Ring 2 est proposée à 300 dollars avec un tarif sans abonnement, contre 350 dollars pour l’Oura Ring 4, qui nécessite un abonnement mensuel.

Elle offre une autonomie de 5 à 6 jours, pouvant atteindre jusqu’à 30 jours avec son étui de chargement.

Compatible avec Android et Apple, la Luna Ring 2 propose des fonctionnalités de suivi du sommeil, du stress, de l’énergie et des entraînements assistés par IA.

Un prix compétitif et sans abonnement

L’un des principaux avantages de la Luna Ring 2 est son prix attractif. À partir de 300 dollars, soit 50 dollars de moins que l’Oura Ring 4, cette bague propose un excellent rapport qualité-prix, tout en étant dénuée de coûts d’abonnement. Contrairement à l’Oura Ring, dont l’application nécessite un abonnement mensuel de 5,99 dollars, la Luna Ring 2 offre un accès complet à ses fonctionnalités sans frais supplémentaires. Ce détail pourrait faire pencher la balance pour de nombreux consommateurs qui hésitent entre les différents modèles disponibles sur le marché, notamment face au Galaxy Ring de Samsung qui est lui aussi sans abonnement, mais dont le prix débute à 400 dollars.

Une autonomie prolongée grâce à son étui de chargement

Bien que la Luna Ring 2 ne surpasse pas l’Oura Ring 4 et le Galaxy Ring en termes d’autonomie de batterie (5 à 6 jours d’utilisation normale), elle se distingue par son étui de chargement à clapet. Ce dernier permet de prolonger la durée de vie de la bague jusqu’à 30 jours lorsque l’utilisateur la place occasionnellement dans le chargeur. C’est un atout de taille pour ceux qui ont du mal à se souvenir de recharger régulièrement leurs appareils. À titre de comparaison, bien que Samsung propose une solution similaire pour son Galaxy Ring, l’Oura Ring ne bénéficie pas d’une telle option, ce qui le rend moins pratique pour certains utilisateurs.

Une taille gratuite et sans tracas

Un autre aspect différenciant de la Luna Ring 2 réside dans sa politique de taille. Alors que l’Oura Ring et le Galaxy Ring exigent l’achat de kits de taille spécifiques pour garantir un ajustement parfait, Noise, la marque derrière la Luna Ring 2, a choisi de proposer des anneaux d’essai en plastique gratuitement. Cette approche permet aux utilisateurs de tester différentes tailles avant l’achat, sans frais supplémentaires. Bien que certaines marques optent pour des outils numériques de taille comme la nouvelle solution Circular Ring 2, la politique gratuite de Noise pour les kits de taille est un argument supplémentaire pour attirer les consommateurs.

Une compatibilité et des fonctionnalités robustes

La Luna Ring 2 se distingue par sa compatibilité avec les appareils Android et Apple, contrairement au Galaxy Ring de Samsung qui n’est compatible qu’avec les téléphones Samsung. En termes de matériaux, la bague est fabriquée en titane de qualité aéronautique, offrant à la fois légèreté et solidité. En plus du suivi du sommeil et de l’énergie, elle propose des outils de suivi du stress, des repas et des séances d’entraînement assistées par IA. Ce panel de fonctionnalités, couplé à un design moderne et une construction robuste, place la Luna Ring 2 dans la catégorie des bagues connectées haut de gamme, prêt à rivaliser avec les leaders du marché.