Le Samsung Galaxy Ring 2 pourrait arriver plus tôt que prévu

Il se pourrait que le Samsung Galaxy Ring 2 arrive plus tôt que prévu : voici ce que nous savons.

Tl;dr Le Galaxy Ring 2 de Samsung pourrait sortir plus tôt que prévu.

Ce nouvel anneau pourrait présenter une bande plus mince, une plus longue durée de vie de la batterie et d’autres fonctionnalités.

Apple travaille également sur sa version d’une bague intelligente et des lunettes intelligentes.

Galaxy Ring 2 : une sortie anticipée ?

Un récent écho en provenance de la Corée laisse penser que Samsung pourrait bien devancer son calendrier de lancement pour la suite de son Galaxy Ring. Cette fuite, partagée sur la plateforme de blogueurs et moteur de recherche coréen Naver, suggère que le Galaxy Ring 2 pourrait être disponible « un peu plus tôt que prévu ».

Une évolution prometteuse

Le lancement du nouveau Ring de Samsung a eu lieu au mois de juillet de cette année. Dans notre revue, nous avons souligné que cette version « fait valoir de solides arguments en faveur de l’adoption de l’anneau intelligent », lui attribuant notre choix de la rédaction. Il s’est rapidement hissé parmi les meilleurs anneaux intelligents de notre liste.

Le blogueur à l’origine de la fuite, Lanzuk, a ajouté que le Galaxy Ring 2 devrait bénéficier d’une bande plus fine, d’une durée de vie de la batterie plus longue et de « plus de fonctionnalités ». Même si Lanzuk n’a pas donné plus de détails sur ces nouvelles fonctionnalités, il a commenté dans son post que la structure du capteur et les mesures ont été améliorées.

Des fonctionnalités de suivi de santé améliorées

Nous supposons que le Galaxy Ring 2 disposera des fonctionnalités de suivi de santé améliorées, qui devraient accompagner la mise à jour One UI 7 prévue pour début 2025. Il est probable que Samsung introduira également d’autres fonctionnalités de suivi non liées à la santé dans l’anneau.

Apple sur les traces de Samsung

En conclusion de son blog, Lanzuk a ajouté qu’Apple travaille sur sa propre version d’un anneau intelligent et des lunettes intelligentes. Des enquêtes menées auprès des employés d’Apple ont révélé que la société travaille sur une bague intelligente. Les lunettes intelligentes pourraient quant à elles représenter une tentative de la société de produire un dispositif intelligent moins coûteux que le Vision Pro, qui peine à trouver sa place. Les deux appareils pourraient être lancés en 2026 ou éventuellement en 2027.