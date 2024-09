Oura Ring 4 : Toutes les informations sur la nouvelle génération de bague connectée

Préparez-vous, Oura est en train de finaliser sa bague intelligente de 4ème génération. Curieux de savoir ce que cette nouvelle technologie a à vous offrir ?

Tl;dr Le Oura Ring 4, une bague intelligente de nouvelle génération, est en préparation.

Il pourrait comporter de nouvelles fonctionnalités de gestion du stress et deux nouveaux styles.

La date de sortie n’est pas encore confirmée, mais des rumeurs suggèrent une sortie avant fin 2024.

Des améliorations pourraient être apportées aux capteurs et à la durée de vie de la batterie.

Le monde de la technologie attend avec impatience la sortie du Oura Ring 4, la nouvelle génération de bague intelligente de la société finlandaise Oura. Cette bague connectée, qui se positionne comme un concurrent sérieux du Samsung Galaxy Ring, pourrait voir le jour très prochainement.

Un outil de gestion du stress

Le Oura Ring 3, la version précédente de la bague, a déjà proposé plusieurs fonctionnalités innovantes en matière de santé, dont des outils de gestion du stress. Il est très probable que ces fonctionnalités soient intégrées de manière standard dans le Oura Ring 4. De plus, deux nouveaux styles pourraient être ajoutés à la gamme pour la quatrième génération.

Quand le Oura Ring 4 sera-t-il disponible ?

La date de sortie du Oura Ring 4 n’est pas encore confirmée. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’il pourrait être lancé avant la fin de 2024, peut-être même dès l’automne. Cette hypothèse serait en accord avec le calendrier de sortie de la version précédente.

Design et caractéristiques attendues

Des images partagées par Android Authority indiquent que le design du Oura Ring 4 pourrait être similaire à celui de la troisième génération, conservant le design circulaire et plat du modèle Horizon. Toutefois, des changements pourraient être apportés aux capteurs, qui semblent être au même niveau que l’intérieur de la bague, contrairement aux capteurs surélevés du modèle Gen-3.

Performances et fonctionnalités

Le Oura Ring 4 devrait apporter des améliorations de performance basées sur son matériel et des ajouts potentiels aux offres actuelles de suivi du sommeil et du stress. Il se murmure également que la nouvelle version de la bague pourrait inclure des fonctionnalités de suivi des repas. En outre, des améliorations pourraient être apportées à la durabilité de la bague et à l’autonomie de la batterie. On pourrait également voir des fonctionnalités comme le paiement sans contact apparaître, suite à l’acquisition de Proxy, une technologie de signal d’identité numérique, par Oura.