L’un des films les plus attendus de 2025 arrive enfin sur HBO Max

HBO Max enrichit son catalogue en accueillant l’un des films les plus acclamés de l’année 2025. Cette arrivée attendue permet aux abonnés de découvrir ou redécouvrir un long-métrage déjà salué par la critique et le public.

Un nouveau phénomène sur HBO Max

Depuis le 24 octobre, un nouveau film attire tous les regards sur la plateforme HBO Max. Avec l’arrivée en streaming de Évanouis, dernier opus du cinéaste Zach Cregger, les amateurs de frissons ont trouvé leur incontournable du moment. Sorti initialement en salles en août, ce long-métrage n’a pas tardé à se tailler une place parmi les grands succès de 2025 grâce à son intrigue déroutante : la mystérieuse disparition de dix-sept enfants d’une même classe, tous envolés la même nuit à 2h17.

Cregger, nouvelle référence du cinéma d’horreur

Après avoir surpris la critique avec Barbarian, qui avait posé les bases d’un style singulier et dérangeant, Zach Cregger confirme avec Évanouis sa capacité à renouveler les codes du genre. Là encore, il mise sur une narration non linéaire, des points de vue multiples et une atmosphère oppressante pour captiver le spectateur jusqu’au dénouement final – impossible à anticiper. Autour d’un casting solide —

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Le succès ne s’est pas fait attendre : avec plus de 267 millions de dollars au box-office pour un budget de 38 millions, Évanouis s’impose comme l’un des événements cinématographiques majeurs de l’année. Sur Rotten Tomatoes, l’accueil est élogieux — 93% côté critiques et 85% auprès du public — tout en raflant les distinctions « Certified Fresh » et « Verified Hot ». Les spectateurs saluent particulièrement :

L’originalité du scénario mêlant mystère et horreur.

L’alchimie entre tension progressive et touches de comédie noire.

L’interprétation habitée des acteurs principaux.

L’âge d’or du cinéma d’horreur sur HBO Max ?

Difficile de passer à côté de la stratégie ambitieuse de la plateforme, qui enrichit sans cesse son catalogue. Aux côtés des nouveautés comme Évanouis, on retrouve désormais des classiques tels que « The Shining », « The Exorcist (1973) », ou encore « The Sixth Sense », offrant aux abonnés un choix varié pour célébrer Halloween. L’ajout récent des sagas cultes « A Nightmare on Elm Street », « Friday the 13th » et « Halloween » confirme cette volonté d’ancrer la plateforme comme référence pour tous les passionnés du genre.

Difficile de ne pas s’interroger : assiste-t-on à une nouvelle ère dorée pour l’horreur sur petit écran ? Une chose est sûre : cette année, c’est bien sur HBO Max que ça se passe.