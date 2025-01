Luke Cage : la série Marvel devait avoir une troisième saison sur Netflix

Le créateur de la série Luke Cage révèle que ce qu'ils avaient prévu pour la troisième saison.

Tl;dr La série Luke Cage a été annulée en 2018 après la saison 2.

Une saison 3 était en préparation, promettant d’être meilleure que les deux premières.

Malgré les plans pour la saison 3, Netflix a annulé et supprimé la série.

Un arrêt abrupt pour Luke Cage

Luke Cage, la série à succès de Netflix, s’est arrêtée soudainement en 2018 après la diffusion de sa deuxième saison. Alors que le public était toujours sous le choc de la fin surprenante de la saison 2, les producteurs avaient déjà commencé à travailler sur une troisième saison.

Une troisième saison prometteuse

Après avoir répondu aux éloges des fans pour la saison 2, Cheo Hodari Coker, le créateur de la série, a dévoilé quelques détails sur ce qui aurait pu être la suite de Luke Cage. « Et ce que nous avions prévu pour la saison 3 était encore meilleur… tous les titres de chansons de Public Enemy comme thématiques, en commençant par Public Enemy #1 et en terminant par Rebel Without A Pause. » a-t-il écrit sur X.

Des plans pour la saison 3 déjà en cours

Cheo Hodari Coker a également partagé les titres de tous les épisodes de la saison 3, inspirés par les chansons de Public Enemy, offrant ainsi quelques indices sur les thèmes que l’histoire aurait pu aborder si elle avait continué. Malgré ces projets ambitieux, Netflix a annulé la série le 19 octobre 2018. Elle a ensuite été retirée du catalogue de la plateforme le 1ᵉʳ mars 2022, après que Disney a récupéré la licence de toutes les séries Marvel.