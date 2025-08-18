L’ouverture d’Alien: Earth rend brillamment hommage au film culte de Ridley Scott

Le début de la série "Alien: Earth" offre un clin d’œil habile au tout premier long-métrage réalisé par Ridley Scott, en insérant une référence subtile, mais évidente qui ravira les amateurs de la saga culte.

Tl;dr Hommage appuyé aux premiers films Alien

Xénomorphe enfin lâché sur Terre, récit renouvelé

enfin lâché sur Terre, récit renouvelé La série relance l’intérêt pour la franchise

Un hommage vibrant à l’ADN de la saga

Le lancement de Alien: Earth sur Hulu marque un tournant pour la franchise Alien, qui s’aventure pour la première fois dans un format épisodique. Pourtant, ce nouvel opus ne tourne pas le dos à ses racines : dès les premières minutes, une séquence quasi-identique à celle du film de Ridley Scott installe une atmosphère familière. L’éveil en cryostase de l’équipage du vaisseau USCSS Maginot, suivi d’un petit-déjeuner silencieux, n’est rien d’autre qu’un clin d’œil appuyé à l’ouverture culte du premier Alien. À cela s’ajoutent des choix esthétiques soignés, comme la révélation progressive du titre à l’écran ou encore des références musicales qui rappellent subtilement l’univers originel.

Xénomorphes : un danger inédit pour la planète bleue

Le récit bascule rapidement dans l’inédit avec le crash du cargo sur Terre et la fuite d’un xénomorphe parmi la population. Depuis des années, divers projets ou suites avaient tenté d’amener ces créatures mythiques jusqu’à notre planète — parfois sans convaincre. Cette fois-ci, la série parvient non seulement à concrétiser cette menace, mais aussi à enrichir la mythologie autour du monstre emblématique.

Les premiers épisodes opèrent une transition fluide entre deux registres familiers de la saga :

L’horreur feutrée et anxiogène inspirée d’Alien

L’action musclée façon Aliens, avec des soldats lancés contre le monstre dans un complexe résidentiel assiégé

Ce balancement réussi évite l’écueil du pastiche tout en tissant un lien direct avec les grands classiques de la franchise.

Nostalgie maîtrisée et nouvelle impulsion

Difficile de ne pas voir dans cette série le signe d’une véritable renaissance pour l’univers imaginé par Ridley Scott. Après une succession de suites discutées — d’Alien 3 aux croisements avec Predator, sans oublier les spin-offs mitigés — seul le récent film Alien: Romulus, salué en 2024, semblait avoir retrouvé le souffle des débuts. Aujourd’hui, grâce au succès critique immédiat de Alien: Earth, la franchise retrouve toute sa vigueur, portée par une nostalgie bien dosée et des ambitions narratives renouvelées.

Nouveaux horizons pour un mythe réinventé ?

Semaine après semaine, chaque épisode proposé sur Hulu nourrit cet engouement retrouvé. Si l’on se fie à l’accueil réservé aux deux premiers chapitres, il est permis d’espérer que cette déclinaison télévisuelle ouvre une ère durable et stimulante pour les amateurs de science-fiction horrifique. À suivre dès mardi prochain…