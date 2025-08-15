Alien: Earth apporte une réponse clé à un important problème de cohérence dans la saga

Le dernier opus de la saga Alien semble apporter une solution attendue à l’un des principaux problèmes de cohérence narrative qui divisait les fans depuis plusieurs années, clarifiant ainsi un point clé de la chronologie du célèbre univers cinématographique.

Tl;dr Lancée avant Alien, la série rebat les cartes du canon.

Weyland-Yutani savait déjà tout sur les xénomorphes.

La série contourne la confusion créée par Prometheus.

Un nouvel acte dans la saga Alien

L’arrivée des deux premiers épisodes de Alien: Earth sur FX-Hulu n’a pas manqué de susciter l’enthousiasme, voire l’approbation générale, chez les inconditionnels du mythe Alien. Cette nouvelle adaptation, pilotée par le showrunner Noah Hawley (Fargo, Legion), intrigue et, disons-le franchement, secoue un univers dont la chronologie semblait jusque-là difficile à démêler.

Repenser la continuité : une manœuvre attendue

Dans un choix créatif audacieux, Noah Hawley a volontairement pris ses distances avec les éléments controversés introduits par Prometheus (2012) et sa suite, Alien: Covenant. Ces films, réalisés par Ridley Scott, avaient tenté d’élargir le spectre narratif en s’aventurant sur le terrain de la généalogie des xénomorphes et des origines de l’espèce humaine. Si ces longs-métrages proposaient des perspectives fascinantes — pour ne pas dire casse-tête —, ils ont surtout laissé derrière eux une traînée de questionnements irrésolus : comment relier David, ce synthétique déviant joué par Michael Fassbender, à l’apparition des œufs sur LV-426 ? Difficile à suivre pour bon nombre de fans.

Weyland-Yutani, au cœur d’une nouvelle mythologie

La série choisit donc une voie alternative : en s’insérant deux ans avant les événements du premier film Alien, elle repositionne stratégiquement la société Weyland-Yutani. Désormais, il est clairement établi que cette multinationale avait non seulement identifié les xénomorphes bien avant le tragique incident du Nostromo, mais qu’elle en faisait déjà l’objet d’expérimentations en vue de produire « l’arme biologique suprême ». Le point de départ est limpide : après soixante-dix années d’exploration spatiale, le vaisseau USCSS Maginot revient sur Terre avec plusieurs spécimens, dont ces fameux œufs qui vont inévitablement semer le chaos.

Pour mieux saisir cette refonte du récit officiel, voici ce qui change :

L’existence des xénomorphes n’est plus un secret pour Weyland-Yutani.

L’intention prédatrice et cynique de l’entreprise se révèle bien antérieure à l’intrigue originelle.

Cela redéfinit le rôle des équipages envoyés dans l’espace : ils étaient sacrifiables.

L’avenir du canon entre tradition et innovation

En évitant les pièges tendus par les préquelles et en alignant la continuité avec le prochain film Alien: Romulus, la série offre aux puristes comme aux néophytes une porte de sortie élégante. Difficile désormais de ne pas percevoir sous un jour encore plus sombre la destinée de Ripley et ses compagnons : tout laisse à penser qu’ils furent envoyés sciemment au-devant du désastre. Une lecture qui promet d’alimenter longtemps les débats autour du mythe Alien – et c’est sans doute là tout l’intérêt d’un tel retour aux sources repensé.

Alien: Earth est disponible en streaming sur FX-Hulu.