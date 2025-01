Découvrez l'ordre correct pour visionner les films de la saga Ip Man pour une expérience cinématographique inoubliable.

Tl;dr « Ip Man » est une franchise de films d’arts martiaux basée sur la vie du grand maître chinois Ip Man.

La franchise est connue pour son action et ses intrigues centrées sur les personnages, avec des représentations de la Seconde guerre sino-japonaise et du colonialisme britannique à Hong Kong.

Un cinquième film « Ip Man » est en cours de développement.

La fascinante saga « Ip Man »

La franchise de films « Ip Man » offre une immersion incroyable dans le genre des arts martiaux. Elle s’inspire librement de la vie du véritable Ip Man (ou Yip Man), un grand maître chinois des arts martiaux spécialisé dans l’art du Wing Chun. Son étudiant le plus célèbre n’était autre que Bruce Lee, la star du film d’action martiale époustouflant « Enter the Dragon ».

Donnie Yen, qui a incarné Ip Man pendant plus d’une décennie, offre une performance remarquable, alternant entre ce rôle et celui de Chirrut Îmwe, l’un des meilleurs personnages de « Star Wars », dans « Rogue One: A Star Wars Story », ainsi que l’un des meilleurs combats dans les films « John Wick ».

Plus qu’un simple film d’action

La franchise « Ip Man » se distingue par sa capacité à créer de la tension, malgré le fait que le spectateur sache qu’Ip Man ne perdra jamais totalement un combat. Au-delà de ses scènes d’action et cascades époustouflantes, elle est également connue pour son approche centrée sur les personnages. Elle offre des représentations intéressantes de la Seconde guerre sino-japonaise et du colonialisme britannique à Hong Kong. Ces films ne sont pas simplement des scènes de combat entrecoupées d’intrigue, mais des histoires réelles agrémentées de scènes d’action impressionnantes.

Un cinquième film « Ip Man » est actuellement en développement, ce qui rend le moment idéal pour découvrir cette franchise. Que vous ayez déjà vu ces films ou que vous n’ayez jamais eu le plaisir de voir « Ip Man » éliminer dix adversaires en un combat, voici le meilleur ordre de visionnage de la franchise « Ip Man » :

« Ip Man » (2008)

« Ip Man 2 » (2010)

« Ip Man 3 » (2015)

« Master Z: Ip Man Legacy » (2018)

« Ip Man 4: The Finale » (2019)

Cet ordre permet de suivre la progression thématique de la franchise, chaque film se concentrant sur un thème différent. Le premier film traite de la survie d’Ip Man face à l’oppression, tandis que le second traite de son adaptation à une nouvelle réalité et de sa lutte pour gagner sa vie. De même, le film dérivé et le quatrième film traitent de l’héritage.

Le cinquième opus de la franchise « Ip Man » est actuellement en développement par Mandarin Motion Pictures, avec la participation de Donnie Yen, suscitant l’excitation des fans. Ces films, véritables joyaux de la propagande nationaliste, offrent à la Chine une occasion de démontrer sa supériorité au monde à travers des combats d’arts martiaux les plus exagérés et spectaculaires.