Loop, l’application de travail collaboratif, de Microsoft est disponible en preview publique

Microsoft Loop est accessible à (presque) tout le monde dans une version preview. L'occasion de découvrir la nouvelle vision du travail collaboratif selon le géant américain.

Il aura fallu deux ans, mais Microsoft est enfin prêt à laisser tout un chacun tester sa nouvelle vision du travail collaboratif. Le géant américain propose son application Loop dans une version d’aperçu pour le web, Android et iOS. Comme montré en 2021, cette app permet aux utilisateurs de travailler sur des projets avec des composants qui se mettent à jour en temps réel et qui peuvent facilement s’intégrer dans les apps Microsoft 365 comme Word et Outlook. Vous pouvez par exemple placer un tableau dans un document Word qui sera mis à jour dès qu’un collaborateur le modifie.

Loop vous permet aussi d’assigner des tâches (synchronisées avec Planner et To Do), de commenter, de réagir, de partager des pages de projet et de suivre la progression. Sur votre smartphone, vous pouvez ajouter des photos, si quelque chose vous inspire et que vous êtes loin de votre ordinateur.

Comme vous pouvez l’imaginer, Microsoft a bien sûr intégré de l’intelligence artificielle dans Loop. Microsoft 365 Copilot offrira des suggestions proposées par l’IA pour vous aider dans vos tâches. Vous pouvez demander à Copilot de vous aider à créer un rapport de mission ou à résumer le contenu d’un document de travail.

Il vous faut un compte professionnel pour essayer les applications mobiles dès à présent, mais tout le monde peut utiliser Loop sur le web. Les comptes personnels sur mobile devraient arriver “bientôt”, selon Microsoft. Et si Copilot est actuellement limité à un test privé, il devrait lui aussi être disponible dans les mois à venir.

Pour le géant américain, il s’agit là de tenter d’unifier et de synchroniser tous ses efforts autour de la collaboration dans une ère où les emoji sont extrêmement répandus et où les gens utilisent principalement Asana pour le suivi des tâches et Slack pour la messagerie. Tout le défi de Microsoft sera de convaincre les gens d’utiliser cette approche. Cela n’aidera pas les fidèles de la suite de productivité de Google, bien sûr, mais Microsoft devra aussi tout faire pour les persuader que Loop peut remplacer toutes ces apps collaboratives qu’ils utilisent déjà. À suivre !