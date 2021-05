Logiciels d’assistance à distance, faut-il se méfier ?

Alors que le travail à distance a littéralement explosé en 2020, les départements IT ont dû s’adapter à cette nouvelle dispersion du réseau et du matériel informatique.

Les logiciels d’assistance à distance deviennent indispensables pour gérer aux mieux ces organisations décentralisées et résoudre les pannes ou les problèmes éventuels. Quels sont les risques liés à ces logiciels ? Faut-il se méfier en cas d’accès à distance ? Nous nous sommes penchés sur ces questions importantes.

Logiciels d’assistance à distance : de quoi parle-t-on ?

Les logiciels de support à distance donnent le contrôle d’un système d’exploitation ou d’un ordinateur à quelqu’un qui n’est pas physiquement sur place. Ces logiciels permettent donc à un utilisateur externe d’accéder à votre poste de travail et d’effectuer des manipulations. Dans le cadre de cet article, nous parlons des logiciels destinés aux équipes IT afin de résoudre et gérer aux mieux les problèmes informatiques et minimiser ainsi les interruptions de service. De nombreux logiciels existent sur le marché. Si autrefois on installait ces logiciels individuellement sur chaque machine, on observe une augmentation du modèle SaaS (logiciel à la demande) pour ce genre de services.

Logiciels de support à distance et sécurité

Les cyberattaques sont une menace réelle pour beaucoup d’entreprises à partir du moment où des accès à distance sont mis en place. En France, le nombre de cyberattaques se serait multiplié par quatre en 2020. On a notamment observé une hausse exponentielle des attaques RDP (Remote Desktop Protocol).

Dans le cadre des logiciels de support à distance destinés aux équipes IT, le risque est souvent réduit au minimum. Ces logiciels utilisent des techniques de chiffrement spécifiques et proposent des solutions permettant de créer une passerelle hermétique entre le technicien et l’employé. Un produit comme Dameware logiciel d’accès à distance utilise son propre protocole d’accès à distance. Dameware renforce également la sécurité grâce à une authentification multifactorielle ou une prise en charge par Smart Card.

Pour autant que le logiciel de support à distance choisi soit reconnu, le risque de cyberattaque est donc souvent bien contrôlé. De plus, la surveillance est constante afin de solutionner rapidement les problèmes éventuels.

Logiciels de support à distance et vie privée

Certains individus peuvent se sentir mal à l’aise à l’idée qu’une personne tierce accède à leur ordinateur. Qu’en est-il des données privées présentes sur la machine ? Comment éviter les indiscrétions ? La solution la plus simple pour limiter les risques est de contrôler à qui l’on donne accès. Une technique d’attaque classique consiste à contacter un employé en se faisant passer pour un membre du département IT et d’obtenir ainsi accès à son ordinateur. Si vous ne prenez pas l’initiative de ce contact, la méfiance est impérative.

Dans tous les cas, les attaques informatiques sont en constante évolution. Mieux vaut donc changer ses mots de passe de manière régulière, privilégier l’authentification à deux facteurs et penser à effectuer des sauvegardes. Dans le cadre de logiciels d’accès ou de support à distance, télécharger les mises à jour s’avère souvent essentiel. Beaucoup de ces mises à jour visent en effet à colmater des brèches de sécurité.

La cybersécurité, l’affaire de tous

L’usage de logiciels d’accès à distance n’est qu’une facette parmi d’autres des risques liés au travail décentralisé. Les vulnérabilités sont multiples. Les plus petites structures auront des difficultés à appréhender le problème. Afin de les aider, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) a publié en février 2021 un guide très utile pour mieux s’y retrouver dans la jungle de la cybersécurité. Ce guide sera un excellent point de départ pour beaucoup de PME et TPE.