Little Nightmares 3 : Supermassive Games remplace Tarsier Studios au développement

Bandai Namco et Supermassive Games dévoilent Little Nightmares 3.

Dans Little Nightmares 3, les joueurs vont accompagner Low et Alone dans leur quête vers un chemin qui les mènera hors du “Nowhere”. Piégés dans la Spirale, un ensemble de lieux inquiétants, les deux amis devront travailler ensemble pour survivre dans un monde dangereux rempli d’illusions et autres monstres malfaisants comme le Monster Baby de la Nécropole.

Un trailer pour Little Nightmares 3

Chaque personnage porte son propre objet emblématique, un arc et des flèches pour Low, une clé à molette pour Alone. Ils devront les utiliser pour résoudre des énigmes et s’échapper. Pour la première fois dans licence, il sera possible de jouer avec un ami en coopération en ligne. Les joueurs pourront incarner l’un des deux nouveaux personnages, Low ou Alone, dans ce monde épouvantable. Le thriller psychologique en 2D sera également entièrement jouable en solo avec l’IA contrôlant le deuxième personnage.

Little Nightmares 3 sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Suite au rachat de Tarsier Studios par Embracer Group, l’éditeur japonais Bandai Namco a confié le développement de ce nouvel opus à Supermassive Games, le studio britannique qui a déjà oeuvré sur des jeux horrifiques comme Until Dawn, The Dark Pictures Anthology et The Quarry.