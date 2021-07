L’intelligence artificielle de TikTok accessible aux entreprises tierces

Les technologies de TikTok basées sur l'intelligence artificielle sont désormais proposées sous licence. Une arme de plus face à la concurrence et une rentrée d'argent supplémentaire pour ByteDance.

TikTok est une plate-forme extrêmement populaire aujourd’hui. Une franche réussite qu’elle doit à son concept de vidéos de courte durée sur un fond musical. Mais pour faire fonctionner tout cela, et notamment pour recommander des vidéos qui pourraient intéresser l’utilisateur, les algorithmes utilisent l’intelligence artificielle. Ses technologies sont désormais proposées sous licence aux entreprises intéressées.

Les technologies de TikTok désormais proposées sous licence

L’intelligence artificielle de TikTok n’est plus un secret depuis quelque temps. Et depuis aujourd’hui, elle est proposée sur le marché. Le Financial Times a appris que la maison-mère de TikTok, ByteDance, avait lancé dans le plus grand secret, si l’on peut dire, une division baptisée BytePlus chargée de vendre la technologie de TikTok, y compris l’algorithme de recommandation. Les clients peuvent aussi acheter la technologie de vision par ordinateur, les effets en temps réels, les traductions automatisées et bien d’autres fonctionnalités.

Une arme de plus face à la concurrence et une rentrée d’argent supplémentaire pour ByteDance

BytePlus a vu le jour en juin, elle est basée à Singapour et est notamment présente à Hong Kong et à Londres. L’entreprise serait actuellement en train de déposer un certain nombre de marques aux États-Unis mais le rapport ne précise pas si elle a déjà une présence dans le pays.

BytePlus aurait déjà quelques clients, parmi lesquels l’application américaine dédiée à la mode Goat, qui utilise déjà du code de BytePlus. Tout comme l’entreprise de e-commerce indonésienne Chilibeli et le site de voyage WeGo.

ByteDance n’a pas commenté ses intentions quant à cette nouvelle filiale BytePlus.

Une telle initiative n’est pas surprenante, même si cela devait faire disparaître quelque peu le cachet de TikTok. Cela pourrait aider ByteDance à concurrencer des géants comme Amazon, Microsoft et d’autres entreprises qui vendent leurs outils aux professionnels. Cela pourrait aussi servir de couverture. TikTok et son équivalent chinois Douyin seraient assez proches d’un niveau stable, économiquement parlant, proposer leurs technologies à des tiers pourrait permettre de faire rentrer davantage d’argent.