L’inspiration légendaire d’un autre héros de la Sci-Fi derrière Sarah Connor de Terminator

James Cameron et l’odyssée de « The Terminator »

Le film « The Terminator » de 1984, réalisé par James Cameron, est un classique du cinéma de science-fiction. Pourtant, sa réalisation a été une épreuve, Cameron ayant dû travailler avec un budget serré et sous une pression temporelle énorme. Malgré ces obstacles, il a réussi à créer un chef-d’œuvre qui ne laisse rien paraître de ses difficultés de production. Un élément clé de ce succès a été le personnage de Sarah Connor, interprété par Linda Hamilton. Pour Cameron, sans Sarah Connor, il n’y avait pas de film.

La contribution essentielle de Sarah Connor

Le producteur Gale Anne Hurd a permis d’éviter une fin trop heureuse à « The Terminator ». Certains dirigeants de studio auraient préféré une dernière scène montrant Kyle Reese (Michael Biehn) et Sarah Connor enlacés. Mais grâce à Hurd, nous avons eu droit à la scène iconique où le squelette du Terminator se relève des flammes. C’est ce climax intense, conclu par la réplique finale de Sarah «You’re terminated, f****r.» («Tu es terminé, enfoiré.»), qui fait la force du film. Sarah prend les choses en main, vainc le Terminator et commence à devenir une véritable héroïne.

La source d’inspiration : Ellen Ripley

Cameron, connu pour ses personnages féminins forts, a puisé une partie de son inspiration dans un autre personnage féminin emblématique de la science-fiction : Ellen Ripley, de la saga « Alien ». En effet, avant de commencer à travailler sur « The Terminator », Cameron avait signé pour réaliser la suite du film d’horreur spatial de 1979 de Ridley Scott, « Alien« , qui mettait en vedette Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. Cameron était attiré par le personnage de Ripley, une autre héroïne de science-fiction.

Sarah Connor, une version améliorée de Ripley

Il est intéressant de noter que Sarah Connor partage de nombreuses similitudes avec Ellen Ripley. Dans « Aliens » (1986) et « Terminator 2: Judgment Day » (1991), ces deux personnages prennent des rôles plus héroïques, devenant des figures de combat prêtes à affronter leurs ennemis. C’est donc en partie grâce à « Alien » que Sarah Connor est née. Le thème de la naissance et de la renaissance, très présent dans « Alien », a ainsi trouvé une nouvelle expression dans « The Terminator ».