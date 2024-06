L’impact de l’arrêt de la série Edge of History sur le prochain film Benjamin Gates

Benjamin Gates 3 n'est pas annulé malgré la fin prématurée de la série télévisée Edge of History sur Disney+.

Le réalisateur original de la franchise à succès Benjamin Gates, Jon Turteltaub, a récemment abordé la question de l’impact de la série Edge of History sur le troisième volet de la saga cinématographique, Benjamin Gates 3. Selon lui, l’annulation de la série Disney+ n’aura aucun effet sur le film.

Il a déclaré lors d’une apparition sur le podcast National Treasure Hunt :

Réalistement, je ne pense pas. C’était un show télévisé Disney+ fait par des gens de la télévision Disney+ et le film sera plus dans le monde des longs métrages. Bien que à ce stade, c’est aussi Disney+. Aucun d’entre nous ne se sent de cette façon. Nous ne nous sentons pas déçus par la série ou encouragés par elle. Nous avons toujours pensé, ‘Nous sommes nous et ils sont eux.’