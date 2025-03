Liam Neeson a délibérément refusé le rôle de James Bond

Le destin de James Bond aurait pu être entre les mains de Liam Neeson, si l’acteur irlandais n’avait pas fait passer l’amour avant tout.

Tl;dr Liam Neeson a été approché dans les années 1990 pour incarner James Bond.

Sa compagne, Natasha Richardson, lui a posé un ultimatum : s’il acceptait le rôle, ils ne se marieraient pas.

Par amour, Liam Neeson a renoncé à James Bond et a choisi une autre voie pour sa carrière.

Une franchise en pleine mutation

Depuis qu’Amazon a pris les rênes créatives de la saga James Bond, beaucoup s’interrogent sur l’avenir de la franchise. Longtemps entre les mains de la famille Broccoli, les films 007 pourraient évoluer vers un univers cinématographique plus vaste et commercial. Cette perspective suscite à la fois excitation et inquiétude chez les fans. Après la sortie de No Time to Die peut attendre en 2021, qui a marqué la fin de l’ère Daniel Craig, la question du prochain interprète reste en suspens. Comme souvent, les spéculations vont bon train sur les acteurs pressentis. Ce jeu de pronostics révèle aussi les histoires méconnues des stars qui ont failli endosser le smoking de James Bond.

Liam Neeson approché pour GoldenEye

Au milieu des années 1990, Liam Neeson était en pleine ascension après le succès de La Liste de Schindler. Proche de la famille Broccoli, il apprend qu’un nouveau James Bond est en préparation : GoldenEye. Naturellement, il manifeste son intérêt pour le rôle de l’agent secret. Pourtant, bien qu’il ait été brièvement considéré, il n’a jamais vraiment été en lice sérieusement. Le destin choisira finalement Pierce Brosnan, après le départ de Timothy Dalton. Mais l’histoire de Liam Neeson avec 007 aurait pu s’écrire autrement, si ce n’était pour l’intervention décisive de sa compagne de l’époque.

L’ultimatum inattendu de Natasha Richardson

Durant le tournage du film Nell, Natasha Richardson, alors fiancée de Neeson, lui impose une condition ferme : s’il accepte de devenir James Bond, elle refuse de l’épouser. Elle n’a jamais vraiment expliqué les raisons précises de cette décision. Neeson pense qu’elle redoutait les tentations liées au personnage, connu pour ses multiples conquêtes féminines à l’écran. Amoureux et respectueux de son choix, l’acteur préfère renoncer à l’opportunité. Il s’amuse toutefois à la taquiner sur le tournage, mimant le célèbre thème de James Bond derrière son dos. Mais la décision était irrévocable.

Une carrière et une vie marquées par cet instant

En abandonnant James Bond, Liam Neeson s’oriente vers d’autres rôles majeurs, comme Rob Roy. Il épouse Natasha Richardson en 1994, et ils vivront une histoire d’amour solide jusqu’à sa disparition tragique en 2009, après un accident de ski. Neeson est resté marqué par cette perte, restant célibataire depuis. Avec le recul, il considère qu’il a fait le bon choix en refusant James Bond, privilégiant sa vie personnelle à une carrière encore plus internationale. Loin des projecteurs de 007, il a néanmoins trouvé une reconnaissance mondiale grâce à ses rôles dans Taken ou La Liste de Schindler.