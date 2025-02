Amazon s’empare de la franchise James Bond

Le contrôle créatif de James Bond est désormais dans les mains d'Amazon.

Tl;dr La famille Broccoli cède le contrôle créatif de la franchise James Bond à Amazon MGM Studios.

Une nouvelle coentreprise a été formée pour gérer les droits de propriété intellectuelle de James Bond.

Le départ de la famille Broccoli marque un tournant majeur dans l’histoire de la franchise.

Un tournant historique pour James Bond

Il semblerait que le jour tant redouté soit finalement arrivé pour la franchise James Bond. La famille Broccoli, qui a longtemps gardé un contrôle attentif et régulier sur les films Bond, a décidé de céder le contrôle créatif à Amazon MGM Studios. Cette décision marque un tournant majeur dans l’histoire de la franchise, qui est l’héritage de la famille depuis ses débuts.

Une annonce fracassante

L’annonce a été faite dans une déclaration conjointe publiée par Amazon MGM Studios et les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Ce bouleversement sème le doute sur l’avenir de la franchise. Selon la déclaration : « Amazon MGM Studios, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont formé une nouvelle coentreprise pour gérer les droits de propriété intellectuelle de James Bond. Les parties resteront co-propriétaires de la franchise. Amazon MGM Studios obtiendra le contrôle créatif de la franchise James Bond à la clôture de la transaction. »

Un changement attendu

Ce changement était prévisible depuis un certain temps. Il fait suite à des mois de rumeurs persistantes, de retards concernant le casting officiel du nouveau James Bond, et enfin des rapports qui ont révélé l’année dernière des tensions en coulisses entre Amazon et la famille Broccoli. Avec cette coentreprise qui transforme les trois parties en co-propriétaires et donne à Amazon le contrôle créatif en plus des droits de distribution qu’il possédait déjà, il est évident que les films Bond ne seront plus jamais les mêmes.

Les conséquences du départ de la famille Broccoli

La famille Broccoli a maintenu un contrôle strict et inébranlable sur la franchise James Bond depuis sa création avec Dr. No en 1962. Le patriarche de la famille, Albert R. « Cubby » Broccoli, a défini ce que nous connaissons aujourd’hui comme les films Bond. Le départ de la famille Broccoli aura des répercussions sur la franchise James Bond pour le reste de son existence. Barbara Broccoli a déclaré : « Ma vie a été consacrée à maintenir et à développer l’héritage extraordinaire que notre père, le producteur Cubby Broccoli, nous a laissé à Michael et à moi. Avec la conclusion de ‘No Time to Die’ et le départ à la retraite de Michael, je pense qu’il est temps de me concentrer sur mes autres projets.«