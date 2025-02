Amazon met fin à « Inspire », une fonctionnalité sociale qui peinait à trouver son public

L'outil social d'Amazon, qui visait à concurrencer TikTok, ferme ses portes après n'avoir pas trouvé de véritable audience parmi les créateurs et les consommateurs.

Amazon continue d’innover avec des alternatives comme les vitrines de créateurs, l’IA et de nouvelles stratégies de commerce social.

Un service inspiré de TikTok qui n’a pas convaincu

Lancé dans un contexte où le commerce social devenait de plus en plus populaire, Inspire d’Amazon permettait aux utilisateurs de découvrir des produits à travers du contenu visuel interactif, semblable à celui de TikTok. Malgré un concept attrayant, la fonctionnalité n’a pas su s’imposer comme prévu. De nombreux créateurs n’ont pas participé, car la rémunération offerte par Amazon, jugée insuffisante, n’a pas suffi à les motiver. En août 2023, Amazon avait proposé des compensations allant de 25 à 12.500 dollars pour un nombre limité de vidéos, mais cela n’a pas fait l’unanimité.

Une évolution stratégique face à la concurrence

L’annonce de la fermeture d’Inspire intervient à un moment où TikTok, principal concurrent, fait face à une incertitude croissante aux États-Unis. Cependant, Amazon semble préférer se concentrer sur d’autres formes d’intégration sociales, comme ses partenariats avec Instagram et Snapchat. Ces collaborations permettent à Amazon d’accroître sa visibilité sur des plateformes déjà bien établies. En s’associant avec ces géants des réseaux sociaux, Amazon se permet de capter l’attention des utilisateurs sans avoir à développer une fonctionnalité en interne.

Une diversification des moyens d’inspiration pour les clients

Amazon ne se contente pas de fermer Inspire sans offrir de nouvelles alternatives. La plateforme propose désormais d’autres moyens d’inspirer ses clients à travers ses vitrines de créateurs, ses collections sélectionnées et des recommandations personnalisées. De plus, Amazon met en avant des outils d’intelligence artificielle comme Rufus, son assistant de shopping lancé l’année dernière, qui offre une expérience d’achat plus fluide et adaptée aux préférences des utilisateurs. Ces changements montrent qu’Amazon cherche à diversifier ses approches sans dépendre uniquement d’un format vidéo social.

Une stratégie sociale toujours plus présente

Si Inspire disparaît, cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise abandonne le commerce social. Au contraire, Amazon continue de s’intégrer davantage dans les réseaux sociaux en utilisant des fonctionnalités innovantes. Par exemple, l’intégration d’Amazon dans les applications Instagram et Snapchat permet aux utilisateurs de faire leurs achats directement depuis ces plateformes. De plus, Amazon expérimente un nouveau système qui redirige les clients vers d’autres sites de marques en cas de recherche infructueuse sur sa propre plateforme. Ces démarches illustrent la volonté d’Amazon de rester au cœur de la transformation du commerce en ligne, en répondant aux attentes des consommateurs tout en s’adaptant aux tendances sociales du moment.