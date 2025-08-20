L’IA face à l’euphorie des investisseurs

Sam Altman met en garde contre la frénésie qui accompagne chaque promesse autour de l'intelligence artificielle.

Tl;dr L’IA suscite un enthousiasme massif et des investissements record, mais certains leaders, comme Sam Altman, mettent en garde contre l’excès d’optimisme.

Le secteur connaît une bulle similaire à celle d’Internet ou des cryptomonnaies, avec des startups surévaluées et une guerre des talents intense.

OpenAI mise sur l’infrastructure pour soutenir la croissance, tandis que seules les entreprises offrant des solutions concrètes et fiables survivront à long terme.

L’enthousiasme autour de l’IA : entre promesses et illusions

L’intelligence artificielle ne cesse de susciter des passions et des investissements records. Pourtant, alors que le secteur est perçu comme le moteur d’une nouvelle révolution technologique, certains acteurs majeurs n’hésitent plus à tempérer les ardeurs. Dernièrement, lors d’un dîner informel avec des journalistes, Sam Altman, PDG d’OpenAI, s’est ouvertement inquiété de la frénésie qui entoure ce domaine : « Oui, les investisseurs sont surexcités par l’IA », a-t-il confié au site The Verge, avant d’ajouter : « Les esprits brillants peuvent parfois s’emballer pour un simple germe de vérité. »

Quand la réalité risque de rattraper le mythe

La situation actuelle n’est pas sans rappeler la bulle Internet de la fin des années 1990 ou encore l’exubérance observée récemment dans le secteur des cryptomonnaies. L’expression « bulle IA » désigne cette envolée irrationnelle où fonds et valorisations explosent, souvent déconnectées des résultats réels ou de l’utilité concrète. Concrètement, cela se traduit par :

Des jeunes pousses levant des centaines de millions sur des promesses floues.

Des entreprises ajoutant « IA » à leur nom pour gonfler leur valeur en Bourse.

Une flambée des salaires alimentée par une guerre des talents sans précédent.

Un effet FOMO (peur de manquer) qui pousse certains investisseurs à prendre tous les risques.

L’infrastructure avant tout : la stratégie d’OpenAI

Ce paradoxe n’empêche pas OpenAI, pionnier du secteur, de poursuivre ses investissements massifs. Selon Bloomberg, son patron ambitionne de consacrer plusieurs milliers de milliards de dollars à la création d’infrastructures — centres de données nouvelle génération et puces dédiées — estimant que la demande dépasse déjà l’offre actuelle. Lors d’un échange avec Chris Anderson (TED), Sam Altman a insisté sur cette nécessité d’accompagner la croissance fulgurante par une base technique solide.

Derrière le brouhaha : quelles entreprises survivront ?

En définitive, l’avertissement lancé par Sam Altman ressemble moins à une sirène d’alarme qu’à un appel à la lucidité. Certes, l’IA façonnera sans doute les prochaines décennies du numérique. Mais toutes les startups ne sortiront pas indemnes lorsque l’euphorie retombera. Qu’on soit investisseur ou utilisateur, il devient crucial de distinguer bruit médiatique et innovations authentiques. Les véritables gagnants ? Ceux capables d’apporter des solutions concrètes à grande échelle, bien loin du simple effet d’annonce.