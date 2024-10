L’histoire des Andals et des Premiers Hommes : ce que Game of Thrones a omis d’expliquer

Découvrez qui étaient les Andals et les Premiers Hommes et ce que Game of Thrones a omis de vous révéler.

Tl;dr Game of Thrones présente trois principaux groupes ethniques: les Andals, les Premiers Hommes et les Rhoynars.

La compréhension de ces groupes ethniques est cruciale pour comprendre les récits de George R.R. Martin.

La série télévisée a négligé certains éléments de construction du monde, comme les Rhoynars.

Les groupes ethniques de Westeros

Dans la saga fantastique Game of Thrones, les populations de Westeros proviennent de trois grands groupes ethniques : les Premiers Hommes, les Andals et les Rhoynars. Cette diversité culturelle est un élément fondamental de l’oeuvre de George R.R. Martin, auteur prolifique qui a consacré trois décennies à l’expansion de son univers.

Les Premiers Hommes

Les Premiers Hommes sont la première civilisation à s’être implantée sur le continent de Westeros, aux alentours de 12 000 avant notre ère. Ils ont migré de Essos à Westeros via Dorne, qui autrefois reliait les deux continents par la terre. Au cours de leur histoire, ils ont combattu les enfants de la forêt avant de conclure un pacte de paix. Cette période de paix a été marquée par la construction du Mur et de Winterfell par Bran le Bâtisseur, ainsi que par la défaite des Marcheurs Blancs lors de la Bataille de l’Aube. De nos jours, bien que la culture des Premiers Hommes soit diluée, on peut encore trouver leurs descendants dans le Nord, où les anciens dieux sont toujours vénérés par des Maisons comme Stark et Karstark.

Les Andals

Les Andals sont un groupe ethnique qui a envahi Westeros entre 6 000 et 4 000 avant notre ère. Originaires du nord de Essos, ils ont combattu les royaumes établis des Premiers Hommes et ont détruit les arbres sacrés des enfants de la forêt, imposant la Foi des Sept en remplacement des anciens dieux. Le royaume du Nord, dirigé par la Maison Stark, a réussi à résister à leur invasion. Aujourd’hui, la culture des Andals est dominante, notamment dans le Sud de Westeros, où les habitants vénèrent la Foi des Sept.

Les Rhoynars

Les Rhoynars sont le troisième groupe ethnique à avoir atteint Westeros, vers 700 avant notre ère. Originaires des rives du Rhoyne en Essos, ils ont été contraints de fuir leur terre en raison des conflits avec la République Libre de Valyria. Ils ont migré vers Dorne sous la direction de la reine Nymeria et ont aidé Mors Martell à unifier la région lors de la guerre de Nymeria. Aujourd’hui, même s’ils ne sont pas aussi visibles que les Andals, les Rhoynars sont bien intégrés dans la société Dornish.