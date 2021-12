LG ne manque pas d’idées (folles) pour ses écrans incurvés

LG dévoile deux concepts pour aller plus loin avec les écrans incurvés, le Virtual Ride pour faire du vélo d'appartement sans s'ennuyer et la Media Chair.

Les écrans incurvés peuvent être utilisés dans de nombreux produits, qu’il s’agisse de téléphones, de téléviseurs ou de moniteurs. Et s’ils pouvaient être utilisés autrement encore ? C’est ce dont LG devrait faire la démonstration durant le CES 2022. Dans un communiqué officiel, la marque nous donne un petit aperçu de ce à quoi nous attendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fabricant sud-coréen ne manque pas d’idées.

LG dévoile deux concepts pour aller plus loin avec les écrans incurvés

Dans le communiqué en question, LG dévoile deux concepts. Le premier est baptisé Virtual Ride. Il s’agit essentiellement d’un vélo d’appartement, dont la pratique régulière, on le sait, peut être vraiment ennuyeuse, sur lequel LG a rajouté pas moins de trois écrans OLED verticaux pour venir former un écran géant qui arrive au-dessus de votre tête. Cela permet de créer des scenarii immersifs lorsque vous commencez à pédaler. Le décor peut alors changer à mesure que vous roulez, faisant varier les paysages, la météo, vous ajoutant des compagnons de galère, etc.

Et dans la mesure où l’écran va du sol au plafond, si l’on peut dire, avec l’écran supérieur offrant une courbe de 500 R, le système complet devrait vraiment vous donner l’impression d’être à l’extérieur alors que vous êtes tranquillement à l’abri dans une pièce de votre maison.

Le Virtual Ride pour faire du vélo d’appartement sans s’ennuyer et la Media Chair

L’autre appareil dévoilé par LG avant le CES 2022 est baptisé Media Chair. Comme son nom le laisse présager, il s’agit d’un fauteuil pour profiter de ses contenus préférés, avec un TV OLED 55 pouces incurvé à 1 500 R. Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, le choix de l’écran et de sa courbe vient là encore créer une certaine immersion, vous offrant une expérience très similaire à celle que l’on pourrait avoir dans une salle de cinéma, bien plus qualitative que si vous étiez dans un canapé devant un téléviseur traditionnel. L’écran peut même changer d’orientation, paysage ou portrait, à volonté.

Voilà qui semble très prometteur. Gardez en tous les cas à l’esprit que ces deux produits ne sont actuellement que des concepts et non des produits finis, encore moins disponibles à la vente. C’est aussi une bonne manière pour LG de montrer comment les écrans flexibles et incurvés peuvent être utilisés dans des concepts allant bien au-delà des smartphones, TV et simples moniteurs pour ordinateurs.