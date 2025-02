Les vrais méchants de Vampire Diaries ne sont pas ceux que vous croyez

Vous seriez surpris de découvrir qui sont les véritables méchants dans la série télévisée Vampire Diaries.

Tl;dr Vampire Diaries est remplie de méchants, mais le véritable mal est la mauvaise parentalité.

Les personnages Klaus et Stefan sont profondément marqués par leurs pères abusifs, Mikael et Giuseppe.

Dans Legacies, l’école Salvatore est peuplée d’enfants maltraités ou abandonnés par leurs parents.

Les véritables antagonistes de Vampire Diaries

La série Vampire Diaries a toujours été riche en méchants, mais le véritable mal qui ronge son univers n’est autre que la mauvaise parentalité. Les figures paternelles abusives ont laissé des marques indélébiles sur les personnages principaux, causant des problèmes et des conflits qui alimentent l’intrigue de la série et de ses deux spin-offs, The Originals et Legacies.

Les pères abusifs, sources des maux

Mikael, le père de Klaus dans Vampire Diaries, est un exemple frappant. Après la mort présumée de sa fille Freya, Mikael devient un père dur et strict, voire cruel, envers ses enfants. Il maltraite particulièrement Klaus, lui infligeant des sévices sous prétexte de le rendre plus fort. Lorsque Klaus se transforme pour la première fois, Mikael le renie en le traitant de « bête » et de « monstre ».

De même, Giuseppe Salvatore, le père de Stefan et Damon, est un homme violent et alcoolique qui n’hésite pas à sacrifier ses fils pour sa vengeance contre les vampires. Son favoritisme envers Stefan et son dédain pour Damon ont eu un impact considérable sur la vie future des deux frères.

La maltraitance parentale, un héritage lourd à porter

Dans Legacies, l’école Salvatore est peuplée d’enfants maltraités ou abandonnés par leurs parents. Même Hope Mikaelson, la fille de Klaus, n’échappe pas à cette malédiction familiale. En effet, les péchés passés de son père reviennent la hanter, malgré le fait que Klaus soit mort.

Le cas le plus marquant est celui de MG, dont les parents ont caché sa transformation en vampire et l’ont rejeté à cause de leur religion. Cette trahison a profondément blessé MG, le poussant à commettre des actes irréparables. En somme, la série Vampire Diaries a su mettre en lumière les conséquences désastreuses de la maltraitance parentale, faisant des parents abusifs les véritables antagonistes de son univers.