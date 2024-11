Les versions remastérisées de Warcraft 1 et 2 sont disponibles pour un retour aux classiques du RTS !

Blizzard a également déployé une mise à jour conséquente pour Warcraft III: Reforged et a fait d'autres annonces.

Tl;dr Blizzard lance des remasters surprise de Warcraft pour son 30ème anniversaire.

Les jeux allient graphismes rétro et fonctionnalités modernes.

Des nouveautés pour Warcraft, Warcraft 2 et WoW: Classic.

Blizzard surprend avec des remasters de Warcraft pour célébrer 30 ans de succès

Les amateurs de jeux rétro ont eu une surprise de taille aujourd’hui. Blizzard, le géant du jeu vidéo, a discrètement lancé des remasters de ses premiers titres Warcraft pour célébrer le 30ème anniversaire de la franchise.

Un mariage entre rétro et modernité

Les remasters de ces jeux de stratégie en temps réel combinent le charme rétro des graphismes originaux avec des fonctionnalités plus modernes. Les joueurs auront le choix entre les graphismes d’origine et les versions remastérisées, avec une transition possible en temps réel. Les animations simples s’harmonisent parfaitement avec l’ambiance des deux jeux.

Des améliorations notables pour une expérience de jeu optimisée

Le premier Warcraft bénéficie de plusieurs améliorations pour séduire les joueurs d’aujourd’hui. Parmi elles, on compte le support de la résolution 16:9 et des options de contrôle modernes. Par exemple, il est désormais possible de déplacer les unités en cliquant droit, sans avoir à utiliser de raccourcis clavier.

Les deux remasters ont également reçu diverses améliorations d’interface utilisateur et d’expérience utilisateur, comme des tooltips et des barres de santé, des écrans de sélection de mission et une sélection d’unités augmentée. C’est une nette amélioration par rapport aux jeux originaux qui imposaient des limites strictes sur le nombre d’unités qui pouvaient être sélectionnées à la fois.

Des nouveautés pour Warcraft 2 et WoW: Classic

Warcraft 2 sera même jouable en multijoueur. Toutes les cartes personnalisées héritées seront entièrement compatibles et jouables, selon le responsable de la franchise, Brad Chan. Les remasters sont disponibles dès maintenant, Warcraft 1 coûte 10$ et Warcraft 2 coûte 15$.

Par ailleurs, WoW: Classic fait peau neuve avec de nouveaux royaumes et une nouvelle extension, Mists of Pandora Classic, prévue pour l’année prochaine. Pour couronner le tout, le titre mobile affilié Warcraft Arclight Rumble sera jouable sur PC à partir du 10 décembre. De quoi ravir les fans de la première heure et attirer de nouveaux joueurs.